ARCHIV - Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPoIG), Rainer Wendt, stellt sich am 20.03.2015 kurz vor Beginn einer Pressekonferenz in Bremen vor. In der Besoldungsaffäre um den Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, will die NRW-Landesregierung am Donnerstag über den aktuellen Stand berichten. Foto: Ingo Wagner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++