In Münster hat es nach ersten Erkenntnissen der Behörden mehrere Tote gegeben, als ein Kleintransporter in eine Menschenmenge gefahren ist. Der Fahrer des Autos soll sich erschossen haben.

Münster. In Münster hat es bei einem Zwischenfall mit einem Auto Tote und Verletzte gegeben. Das bestätigte die Polizei am Samstag. Das Fahrzeug habe eine Gruppe von Menschen erfasst, die vor dem Lokal "Kiepenkerl" saßen. Die Polizei spricht von etwa 30 Verletzten. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums seien nach jetzigem Informationsstand (17.54 Uhr) drei Menschen gestorben.

Fahrere des Transporters soll sich umgebracht haben

Der Mann, der das Fahrzeug gefahren haben soll, ist nach Angaben der Polizei ebenfalls tot. Er habe sich selbst umgebracht, bestätigte die Polizei. Laut der Nachrichtenagentur AFP soll sich der Täter erschossen haben.

Laut Polizei gibt es nach dem Vorfall in Münster Gerüchte, wonach zwei weitere Menschen aus dem Transporter gesprungen und geflüchtet seien könnten. Das sei aber nicht sicher und müsse nun verifiziert werden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

In der Innenstadt von Münster läuft ein Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften. Die «Westfälischen Nachrichten» berichteten zuerst unter Berufung auf die Polizei, dass ein Auto in eine Gruppe sitzender Personen gefahren sei. Feuerwehr, Rettungs- und Einsatzwagen der Polizei sind in der Innenstadt unterwegs.

#Kiepenkerl #Münster Wir sind da. Bitte meidet den Bereich der Innenstadt. Alle Informationen bekommt Ihr hier. Bitte keine Spekulationen und Gerüchte. Nehmt Rücksicht auf die Opfer. Zur Zeit versorgen Rettungskräfte die Verletzten. — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7. April 2018

Nach dem Vorfall mit mehreren Toten in Münster hat die Polizei die Bevölkerung dazu aufgerufen, den betroffenen Bereich zu meiden und Ruhe zu bewahren. Es gebe einen Großeinsatz an der Gaststätte Kiepenkerl, teilte sie am Samstag über Twitter mit. «Bitte den Bereich um den Kiepenkerl meiden. Wir sind vor Ort."

Polizei: Innenstadtbereich verlassen und Ruhe bewahren

Der Platz am «Kiepenkerl» - Traditionslokale und beliebter Treffpunkt Der «Kiepenkerl» ist ein Standbild eines reisenden Händlers aus dem Münsterland im Herzen der historischen Innenstadt von Münster. Er ist ein Wahrzeichen der gut 300 000 Einwohner zählenden Stadt. Die beiden umliegenden Traditionslokale heißen Großer Kiepenkerl und Kleiner Kiepenkerl. Der Platz inmitten enger Altstadtgassen ist ein beliebter Treffpunkt. Bei gutem Wetter sitzen und stehen dort oft zahlreiche Menschen im Freien, im Winter gibt es ein Weihnachtsdorf. Der «Kiepenkerl» befindet sich seit 1896 auf dem Spiekerhof - eine Männerfigur mit Tragekorb, Pfeife, Knotenstock und Leinenkittel. Das Denkmal wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, originalgetreu wieder hergestellt und 1953 von Bundespräsident Theodor Heuss eingeweiht.

Außerdem riefen die Beamten bei Twitter dazu auf, die Ruhe zu bewahren. Auch der weiträumige Innenstadtbereich solle verlassen werden, damit die Rettungskräfte in Ruhe arbeiten können. Die Lage sei weiterhin unübersichtlich. "Bitte keine Spekulationen schrieb die Polizei bei Twitter. Der Hintergrund des Vorfalls blieb unklar.



#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7. April 2018

Das bestätigte auch Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe. Und: «Ganz Münster trauert über dieses schreckliche Ereignis. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Getöteten. Den Verletzten wünschen wir schnelle und baldige Genesung», sagte Lewe am Samstag vor Journalisten. Er dankte den Einsätzkräften für ihre Arbeit.

Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums sagte, die Bundesregierung sei informiert. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Zu Detailfragen gab es zunächst keine Informationen. red/afp/dpa