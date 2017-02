NRW verlangt von der Bundesregierung, einen Wahlkampfauftritt des türkischen Präsidenten Erdogan zu verhindern. „Es ist Aufgabe des Bundes, dafür zu sorgen, dass solche Auftritte weder in NRW noch irgendwo anders in Deutschland stattfinden“, so Innenminister Ralf Jäger (SPD) im „Kölner Stadt-Anzeiger“.