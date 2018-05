NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) legt Fünf-Punkte-Programm vor. Privates Geld soll den Ausbau der A57 beschleunigen.

Düsseldorf. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst gibt Gas. Der CDU-Politiker will, dass beim Straßenbau in NRW effizienter gearbeitet wird, insbesondere auf den Autobahnen. Um dies zu erreichen, hat er mit Rückendeckung der Landesregierung ein Fünf-Punkte-Paket aufgelegt.

„Mit dem Infrastrukturpaket kümmern wir uns jetzt um das, was die Leute am meisten ärgert – wenn sie in der Baustelle stehen und da passiert nichts“, so Wüst.

Schon heute ächzen die Autofahrer an Rhein und Ruhr unter den vielen Autobahn-Baustellen. Und daran wird sich in den nächsten 15 Jahren auch nichts ändern. Nach der Baustelle ist vor der Baustelle.

Laut Bedarfsplan des Bundes gibt es in Nordrhein-Westfalen 51 Projekte mit der höchsten Kategorie „Vordringlicher Bedarf, Engpassbeseitigung. 6,9 Milliarden Euro stehen dafür bereit. Ziel ist es, diese Bauarbeiten bis 2030 abzuschließen oder mindestens mit der Umsetzung zu beginnen (siehe Grafik). Damit es dabei so rasch wie möglich voran geht, plant Wüst Folgendes:

Stabstelle Baustellenkoordination

Bei der Verkehrszentrale in Leverkusen wird es eine Stabstelle Baustellenkoordination geben. Ziel ist es, planbare Baustellen auf Straßen und Schienen untereinander transparent zu machen.

Acht-Punkte-Programm

Rechtssicherheit

ÖPP

Nur Straßen Arndt Klocke, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen im NRW-Landtag, kritisiert, dass Klagen gegen Planfeststellungsverfahren beim Bau von Landesstraßen keine aufschiebende Wirkung mehr haben. Damit gebe es weniger Rechtssicherheit bei Bauprozessen. Dass die Landesregierung auf Öffentlich-Private-Partnerschaft (ÖPP) beim Straßenbau setzt, finden die Grünen falsch. Die hohen Folgekosten beim Unterhalt müssten künftig die Steuerzahler begleichen. Laut Klocke setzt Wüst nur auf eine Beschleunigung des Straßenbaus. Der zügige Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und von Radschnellwegen sei nicht vorgesehen.

Mit Hilfe eines Acht-Punkte-Programms soll die Dauer von Baustellen reduziert werden. Ein wesentlicher Punkt ist der Aufbau eines zentralen Bauzeiten-Controllings mit kürzeren, aber realistischen Bauzeiten für alle Baustellen des Landesbetriebs. „Geister- oder Bummelbaustellen sollen so verhindert werden“, sagt Wüst. Es werde in Zukunft verstärkt Einzel- und Zwischenfristen in den Verträgen mit den Baufirmen geben. Stärker als bisher sollen zudem Bonus- und Malus-Regelungen zum Tragen kommen. Zunehmen werden auch Ausschreibungen nach 24/7 (Arbeiten rund um die Uhr, sieben Tage die Woche).

„Derzeit gibt es eine dreistellige Zahl von Stellen für Planer, die nicht besetzt sind.“

Hendrik Wüst, Verkehrsminister in Nordrhein-Westfalen

Wüst räumte ein, dass diese Veränderungen beim Landesbetrieb Straßen NRW zu Mehrbelastungen führen. Schwarz-Gelb hatte die Stellen für Planer dort 2018 bereits um 50 erhöht. Zudem wurden 13 neue Stellen in den Bezirksregierungen genehmigt. „Diese Fachkräfte sind aber schwer zu bekommen“, so Wüst. „Derzeit gibt es eine dreistellige Zahl von Stellen für Planer, die nicht besetzt sind.“