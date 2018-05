Düsseldorf. Die NRW-Agrarministerin Christina Schulze Föcking (CDU) hat nach massiven Drohungen in sozialen Netzwerken in fünf Fällen Strafanzeige gestellt. Das teilte sie gestern in einer über ihr Landtagsbüro verschickten schriftlichen Erklärung mit. Die weiteren zwei Kernaussagen in dem außergewöhnlichen Schreiben der Ministerin: Gegen den für den Einbruch in die Stallungen des Hofes Schulze Föcking verantwortlichen Täter habe ihr Gatte Strafanzeige gestellt. Und drittens hätten sich die Befürchtungen eines Hacker-Angriffs auf das private Computer-Netzwerk der Ministerin nicht bestätigt. Vor allem die letzte Wendung könnte noch für viel Aufsehen sorgen.

Jetzt ist alles anders: Nach vorläufiger Auskunft der Staatsanwaltschaft Köln handelt es sich nicht um einen Angriff externer Dritter. Vielmehr soll die Videoübertragung „unbemerkt und unbeabsichtigt durch ein für das Heimnetz berechtigtes Gerät in einer anliegenden Wohnung der Familie“ ausgelöst worden sein. Dies sei ihr am 18. April 2018 mitgeteilt worden. Wer das Video auf dem privaten Fernseher abgespielt hatte, verriet die Ministerin nicht. Sie sei vielmehr erleichtert, dass sie nicht ausgespäht worden sei.

Die Aufregung in der Opposition ist gewaltig. Der neue Vorwurf: Die Landesregierung, die seinerzeit am Tag nach dem „TV-Skandal“ in Steinfurt über „offenkundig kriminelle Eingriffe in die Privatsphäre“ urteilte, habe nun den neuen Ermittlungsstand zweieinhalb Wochen zurückgehalten. „Die Ministerin hätte spätestens in der Fragestunde und der Aktuellen Stunde des Landtages in der Folgewoche – am 25. und 26. April – volle Transparenz herstellen müssen“, sagt Grünen-Fraktionschefin Monika Düker, die mit ihrer Fraktion seit der Abschaffung der Stabsstelle Umweltkriminalität im Ministerium massiv opponiert. Düker vermutet weiter, die Landesregierung habe auf diese Weise „eine Solidaritätskampagne für eine angeschlagenen Ministerin aufgrund falscher Tatsachen“ organisieren wollen. Christian Dahm, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion, urteilte, der Skandal werde „immer bizarrer“, der „vermeintliche Hackerangriff entpuppt sich als Bedienfehler des heimischen Videorekorders“. Dahm: „Es mussten erst Ermittler des Landeskriminalamts her, um diesen Vorgang aufzuklären. Alle ihre Probleme sind hausgemacht, im Mittelpunkt steht immer ihr Familienbetrieb.“