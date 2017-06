Düsseldorf. Bei den Abwassergebühren nehmen einige Kommunen im Rheinland fragwürdige Spitzenplätze ein. Von den bundesweit zehn teuersten Städten liegen mit Bonn, Moers, Krefeld, Wuppertal und Mönchengladbach fünf in unserer Region (siehe Grafik). Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft im Auftrag des Hauseigentümerverbandes Haus & Grund. Für den Vergleich wurden die jährlichen Abwassergebühren einer vierköpfigen Musterfamilie untersucht. Im bundesweiten Ranking belegt Ludwigsburg mit 261,81 Euro den ersten Platz, Potsdam ist demnach mit 911,23 Euro die teuerste unter den nach Einwohnern 100 größten Städten in Deutschland.

Von den 20 günstigsten Abwasserentsorgern kommen zwölf aus Bayern oder Baden-Württemberg. Mit Ludwigsburg, Heidelberg und Freiburg liegen die drei günstigsten Städte im Abwasser-Ranking alle in Baden-Württemberg. Mit den Ausnahmen Bremerhaven und Saarbrücken liegen die 20 teuersten Kommunen dagegen ausschließlich in ostdeutschen und nordrhein-westfälischen Städten. Doch wie kann es sein, dass das Duschen oder die Benutzung der Toilette in manchen Regionen Deutschlands doppelt oder sogar dreimal so teuer ist wie anderswo?

Abwassergebühren der 100 größten deutschen Städte.

Abwassergebühren hängen von vielen Faktoren ab, zum Beispiel den Höhen, die mit Hilfe von Pumpen überwunden werden müssen. Oder von Größe und Alter des Kanalnetzes. Sinkt die Bevölkerungsdichte und damit der Frischwasserverbrauch, wird das Kanalsystem weniger genutzt. Damit steigen auf der anderen Seite die Kosten zur Erhaltung des Systems.

„Kalkulatorische Zinsen in Höhe von sieben Prozent sind eine Farce.“

Michael Heß, Geschäftsführer des Verbandes Haus & Grund in Krefeld und am Niederrhein

Maßgeblichen Einfluss auf die Höhe der Abwassergebühren haben aber auch die sogenannten kalkulatorischen Zinsen. Sie geben an, in welcher Höhe sich das im Betrieb eingesetzte Eigenkapital rentieren sollte. Die Stadtentwässerung in Krefeld rechnet beispielsweise mit sieben Prozent. Mit anderen Worten: Stünde ihr das Geld zur freien Verfügung, unterstellt die Stadt eine Rendite von sieben Prozent am Kapitalmarkt. „Erwirtschaften“ müssen diese Rendite die Verbraucher über ihre Abwassergebühren.

Michael Heß, Geschäftsführer von Haus & Grund in Krefeld und am Niederrhein, kritisiert diese seit Jahren übliche Praxis scharf. „Kalkulatorische Zinsen in Höhe von sieben Prozent sind eine Farce“, sagt der Rechtsanwalt. Heß fordert eine deutliche Reduzierung. Er räumt aber ein, „dass die sieben Prozent nicht rechtswidrig sind“. Letztlich sei es eine politische Entscheidung, ob über die Stadtentwässerung Gewinne zugunsten des städtischen Haushalts gemacht werden sollten.

Aus Sicht der kommunalen Unternehmen hat die Gebühren-Rangliste von Haus & Grund wenig Wert. Äpfel würden mit Birnen verglichen, kritisierte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. „Wie teuer es ist, Abwasser zu reinigen, hängt zusätzlich von der Industrie und Landwirtschaft in der Region ab“, hieß es. Kostenunterschiede seien zwangsläufig, so der Verband kommunaler Unternehmen. Ein Sprecher betonte: „Abwassergebühren müssen kostendeckend sein. Das schreiben die Kommunalabgabengesetze der Länder vor.“

Haus & Grund gab zu, dass Ludwigsburg als preisgünstigste Stadt im Ranking von seiner kompakten Besiedlung profitiere – anders als etwa Mönchengladbach, wo längere Kanäle notwendig seien, um die Stadtteile anzuschließen. Zugleich sei es der schwäbischen Stadt aber gelungen, bei günstigen Gebühren seine Kanäle und Kläranlagen gut in Schuss zu halten.