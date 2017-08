Am Mittwochmorgen traf die Schülerin am Düsseldorfer Flughafen ein und wurde von Mitschülern und Unterstützern euphorisch begrüßt.

Düsseldorf. Es verschlägt ihr die Sprache. Ungläubig schlägt Bivsi die Hand vor den Mund und kann die Tränen schließlich nicht mehr zurückhalten, als sie im Blitzlichtgewitter der Presse und im Fokus der Fernsehkameras den Gang in die Wartehalle des Düsseldorfer Flughafens passiert. Endlich zu Hause, endlich auf deutschem Boden. Ihre Klassenkameraden tragen T-Shirts mit der Aufschrift „Bivsi“ und halten mit Herzen bemalte Willkommensschilder in die Höhe.

Die 15-Jährige ist überwältigt von dem Empfang und fliegt einem nach dem anderen in die Arme. Zuerst ihrem Bruder, der die vergangenen Wochen in Deutschland zwischen Bangen und Hoffen verbracht hat. „Es ist einfach nur schön, dass sie jetzt zurückkommt“, sagt er, den Blick fest auf den Gang gerichtet, kurz bevor er seine Schwester in die Arme schließen kann.

Die Familie harrte zwei Monate in Nepal aus

Die vergangenen zwei Monate dürfte die aus Nepal stammende Familie als eine einzige Zitterpartie erlebt haben. Seit fast 20 Jahren lebt sie bereits in Duisburg und gab dabei stets ein Musterbeispiel gelungener Integration ab. Wegen eines Bürgerkriegs war das Paar ursprünglich aus Nepal geflohen und baute sich im Ruhrgebiet eine neue Existenz auf, Tochter Bivsi wurde in Deutschland geboren. Eine gute Schülerin, die am Duisburger Steinbart-Gymnasium schon die Weichen fürs Abitur gestellt hatte.

Doch seit der Ankunft der Familie in Deutschland im Jahr 1998 schwebt das Damoklesschwert der Abschiebung über ihr, Anfang Juni dann machte die Duisburger Ausländerbehörde ernst: Ohne Vorwarnung rissen Polizeibeamte Bivsi eines Morgens aus dem Unterricht, Tränen flossen dabei nicht nur auf Seiten der Schüler, sondern auch bei den Gesetzesvollstreckern in Uniform. „Die Kinder haben an diesem Tag Staat erlebt“, erinnert sich Schulleiter Ralf Buchthal an die Szene. „Die ersten zwei Wochen nach der Abschiebung herrschte an unserer Schule Ausnahmezustand.“

Der Druck der Öffentlichkeit auf die Behörden wuchs, der Protest gegen die Abschiebung wurde immer lauter. Schüler, Eltern und andere Unterstützer demonstrierten gemeinsam vor dem Duisburger Rathaus gegen die Entscheidung, ein Solidaritätskonzert wurde organisiert und auch in der Politik stellte sich ein breiter Unterstützerkreis hinter die Familie.

So sprach sich der Petitionsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags für eine Rückkehr der Duisburger nach Deutschland aus, auch NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) schaltete sich in die Debatte ein. „In Bivsis Fall ist fast alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann und es sind von verschiedenen Seiten Fehler gemacht worden – von der Familie, aber auch nahezu allen beteiligten Behörden.