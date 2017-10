Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) lobt seine Arbeit. Die Opposition sieht das ganz und gar anders.

Düsseldorf. Als US-Präsident, so hat es Bill Clinton einmal gesagt, müsse man sich ständig mit „incoming fire“, also mit immer neuen und unvorhergesehenen Problemen befassen. Man dürfe darüber aber nicht vergessen, seine eigene politische Agenda durchzusetzen. So war es am Mittwoch wohl auch zu verstehen, als NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) vor der aus seiner Sicht positiven Bilanz der ersten 100 Tage im Amt erst einmal aufzählte, was an Unvorhergesehenem seit der Wahl über die neue schwarz-gelbe Landesregierung hereingebrochen sei. Die Folgen der Diesel-Affäre, die zahlreiche Gespräche mit den Kommunen nach sich zog. Und die Insolvenz von Air Berlin. Und die Krise um Thyssen-Krupp. Schließlich die Bundestagswahl und die dadurch ausgelöste gesellschaftspolitische Debatte.

Was Laschet mit all dem sagen wollte: Genug zu tun, jede Menge „incoming fire“. Und doch habe die Landesregierung in den ersten 100 Tagen schon viel getan, um die selbstgesteckten Ziele zu erreichen. Das zu erwartende Selbstlob von Laschet und seinem Vize- Ministerpräsidenten Joachim Stamp (FDP) wollte die Opposition freilich ganz und gar nicht so stehen lassen.

Thyssen-Krupp

Mit Blick auf die geplante Ausgliederung der Stahlsparte von Thyssen-Krupp, dem Zusammengehen mit dem indischen Stahl-Konzern Tata und dem dann geplanten Sitz des Unternehmens in den Niederlanden sagt Laschet: Bei dem, was da derzeit auf dem Tisch liege, könne man zumindest unterstellen, dass damit so viele Tausend Arbeitsplätze wie möglich erhalten bleiben. „Nach unserem Wunsch wäre Duisburg der richtige Sitz, und auch die Erhaltung der Montanmitbestimmung wäre das Beste, aber die Entscheidung fällt nicht die Landesregierung.“ Diese könne da nichts tun, das Unternehmen entscheide.

Eine Aussage, die kurz darauf Norbert Römer, den Fraktionschef der SPD im Landtag, auf die Palme bringt. Die Landesregierung schaue der Fusion nicht nur tatenlos zu. Sie unterstütze die Gefährdung des Stahlstandorts NRW, den Abbau von Tausenden Arbeitsplätzen und die Aushöhlung der Mitbestimmung. Laschet kämpfe nicht für die Interessen der Beschäftigten, sondern für die Bilanzen der Manager. Und nicht zuletzt werde auch die Steuerflucht „eines seiner Heimat entrissenen Konzerns in das Steuerdumpingland Niederlande unterstützt“. Römer fordert von Laschet, dieser müsse einen Stahlgipfel einberufen, der sich der Sorgen der Beschäftigten annehme.