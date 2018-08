Zu Beginn des Schuljahres sind vor allem an den Grundschulen noch zahlreiche Stellen unbesetzt. Ministerin Yvonne Gebauer (FDP) will mit Maßnahmenpaket gegensteuern.

Düsseldorf. Lehrermangel – die Lage in NRW ist ernst. So ernst, dass Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) bei ihrer Pressekonferenz zum Beginn des Schuljahres zunächst einmal klarstellt, dass sie, die ja erst etwas mehr als ein Jahr im Amt ist, nichts dafür könne. Die rot-grüne Vorgängerregung habe die „eigentlich ganz banale Frage des Personalbedarfs leider nicht erkannt und hat damit auch ein stückweit als Arbeitgeber versagt“. Versäumnisse in der letzten Jahre in der Lehrerversorgung müssten jetzt aufgearbeitet werden.

Sie sehen nicht gut aus, die Zahlen, die derzeit nicht nur Lehrern und Schulleitern, sondern auch Schülern und Eltern angesichts des damit unvermeidlichen Unterrichtsausfalls Sorgen bereiten: Von den an NRW-Schulen im Jahr 2018 ausgeschriebenen 9623 Stellen konnten 3694 bis jetzt nicht besetzt werden. Und nicht nur die aktuelle Situation ist düster. Nach der Prognose des Schulministeriums fehlen an den Grundschulen, aber auch an Haupt- Real-, Sekundar- und Gesamtschulen, an Berufkollegs sowie bei Sonderpädagogen in den kommenden zehn Jahren rund 15 000 Lehrkräfte. Anders dagegen das Bild an Gymnasien und Gesamtschulen: bei der Sekundarstufe II werde es einen Bewerberüberhang von 16 000 Lehrkräften geben.

Studium für Sekundarstufe II könnte zur Sackgasse werden

Damit ist schon gesagt, worauf auch diejenigen, die Lehrer werden wollen, ihr Augenmerk legen sollten. Und sie sollen auch mit Nase auf diesen Überhang gestoßen werden und die Sackgasse erkennen, in die sie da eventuell laufen. Es soll Informationsveranstaltungen für Absolventen von Überhanglehrämtern und -fächern geben. Durch Information und Werbung an den Universitäten, so das Ziel, könnten Studierende zeitig zu einem Fach- und Lehramtswechsel motiviert werden. Dies ist eine der Maßnahmen, mit denen der Strom derjenigen, die gern in der Sekundarstufe II unterrichten wollen, auf die anderen Bereiche gelenkt werden sollen, insbesondere an die Grundschulen, wo die Situation besonders dramatisch ist.

Von den für die Grundschulen in diesem Jahr zur Verfügung stehenden 3339 Stellen konnten bisher nur 1766 besetzt werden. Ähnlich schlecht sieht es an den Realschulen aus. Und noch schlechter an den Förderschulen, wo von 899 zu besetzenden Stellen nur 376 besetzt wurden. Bei den Gymnasien hingegen wurden von den 1337 zur Verfügung stehenden Stellen 1193 besetzt – eine Besetzungsquote von immerhin gut 89 Prozent. Über alle Schulformen hinweg liegt die Besetzungsquote der offenen Stellen im Jahr 2018 nur bei 61,6 Prozent.