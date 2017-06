Nach dem Debakel bei der Landtagswahl trifft sich die NRW-SPD zum Sonderparteitag in Duisburg. WZ-Chefredakteur Ulli Tückmantel berichtet im Live-Twitter.

Duisburg. Führungswechsel bei der nordrhein-westfälischen SPD: Nach der bitteren Wahlniederlage stimmt die Landespartei am Samstag bei einem außerordentlichen Parteitag in Duisburg (11.00 Uhr) über die Nachfolge von Hannelore Kraft ab. Die 55-jährige Ministerpräsidentin war nach dem schlechtesten SPD-Ergebnis bei einer NRW-Landtagswahl noch am Wahlsonntag von allen Parteiämtern zurückgetreten.

Neuer SPD-Landesvorsitzender will der scheidende Bauminister Michael Groschek werden. Der 60-Jährige war von 2001 bis 2012 bereits Generalsekretär der NRW-SPD. Gegenkandidaturen sind im Vorfeld nicht angemeldet worden. Als neue Generalsekretärin möchte die noch amtierende Wissenschaftsministerin des Landes, Svenja Schulze, antreten.

Vor allem die Jusos hatten überhastete Vorentscheidungen ohne Einbindung der Basis bemängelt. Mit Spannung werden deshalb die Aussprache über die Neuaufstellung sowie die Rede von SPD-Bundeschef und Kanzlerkandidat Martin Schulz erwartet.

Die SPD hatte bei der NRW-Landtagswahl am 14. Mai nur noch 31,2 Prozent der Stimmen eingefahren und muss im Düsseldorfer Landtag von der Regierungs- auf die Oppositionsbank wechseln. dpa/red

WZ-Chefredakteur Ulli Tückmantel berichtet im Live-Twitter.