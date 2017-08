Karl-Josef Laumann, NRW-Minister für Gesundheit, Arbeit und Soziales über den Ärztemangel auf dem Land, Einzelzimmer in Pflegeheimen und späte Fragen von Schulz.

Herr Laumann, Politik lebt von Kompromissen – und nicht alle können erfüllt werden. Was steht auf Ihrem Wunschzettel ganz oben?

Karl-Josef Laumann: In den kommenden fünf Jahren wird die Frage der Gesundheitspolitik sehr wichtig sein. Und zwar in zweifacher Hinsicht: Einerseits laufen wir Gefahr, die ärztliche Versorgung auf dem Land nicht mehr sicherstellen zu können. Wir bilden in NRW jedes Jahr etwa 2000 Ärzte aus, von denen jedes Jahr ganze zehn Prozent, also rund 200, am Ende noch Allgemeinmediziner werden. Allein im vergangenen Jahr sind aber fast 460 Hausärzte in Rente gegangen. Diese Entwicklung haben wir seit Jahren, darauf ist so gut wie gar nicht reagiert worden – weder von der Politik noch von den Medizinischen Fakultäten. Das ist vor allem politisch zu verantworten.

Wo sehen Sie denn die Ursachen für den Hausarztmangel auf dem Land?

Laumann: Es gibt genügend Menschen, die Landarzt werden wollen, wir lassen sie oftmals nur nicht studieren. Wir haben auf einen Studienplatz etwa zehn Bewerbungen und könnten anders auswählen, was die Fakultäten bisher aber nicht tun. Das ist ein bundesweites Problem. Es ist eine große Baustelle, an den Fakultäten der Allgemeinmedizin einen höheren Stellenwert zu geben. Deshalb müssen wir erreichen, dass alle medizinischen Fakultäten eine Professur für Allgemeinmedizin haben. Die Allgemeinmedizin ist an vielen NRW-Hochschulen bisher nicht selten das fünfte Rad am Wagen gewesen.

Wie wollen Sie mehr Hausärzte aufs Land holen?

Persönlich

Beruflich Karl-Josef Laumann wurde am 11. Juli 1957 in Riesenbeck geboren. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Der gelernte Maschinenschlosser ist seit 1974 Mitglied der CDU. Von 1990 bis 2005 saß er im Bundestag. Das Amt des NRW-Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW bekleidete er bereits von 2005 bis 2010.

Laumann: Wir haben uns im Koalitionsvertrag für die Landarzt-Quote entschieden. Diese gibt vor, dass wir bis zu zehn Prozent der Studienplätze an Personen vergeben, die bereit sind, nach ihrer Facharztausbildung bis zu zehn Jahre in unterversorgten Regionen als Hausarzt zu arbeiten. In anderen Bundesländern wird das auch diskutiert, in Bayern hat es die Regierung bereits beschlossen. Ich will mich hier auch mit den Ländern abstimmen, die diese Quote ebenfalls befürworten, um mögliche verfassungsrechtliche Hürden zu beseitigen.

Und wenn die Absolventen später wieder abspringen?

Laumann: Dann gibt es spürbare Sanktionen. Es handelt sich dabei um einen Vertrag. Kritiker äußern oft Bedenken, dass die Absolventen die Vereinbarungen nicht einhalten werden. Ich teile dieses Grundmisstrauen gegenüber den Bürgern unseres Landes ausdrücklich nicht. Wir sollten den Studierenden erstmal soweit vertrauen, dass sie uns nicht täuschen wollen.