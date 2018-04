Aufruf von Verdi

Neue Warnstreikwelle in NRW droht - Nahverkehr soll stillstehen

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes droht in der kommenden Woche die nächste Warnstreikwelle. Vor zwei Wochen hatten sich nach Angaben von Verdi in NRW rund 40.000 Beschäftigte an den Warnstreiks beteiligt. Betroffen waren unter anderem Wuppertal, Krefeld, Düsseldorf und Mönchengladbach. mehr