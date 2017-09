Ein NPD-Politiker im Saarland macht sich zum Gespött: In einer Podiumsdiskussion sagte er ganz offiziell unseren arabischen Zahlen den Kampf an: "Die müssen alle ersetzt werden".

Völklingen. Der saarländische NPD-Politiker Otfried Best sagt arabischen Zahlen den Kampf an - also jenen Zahlen, die wir tagtäglich benutzen. Bei einer Podiumsdiskussion der Kandidaten fürs Bürgermeisteramt in Völklingen sorgte er "für den Lacher des Abends", wie der Saarländische Rundfunk berichtet. Demnach kam aus dem Publikum die Frage, was seiner Meinung nach mit den vielen arabischen Hausnummern geschehen solle, die man überall in der Stadt sehe. Best reagierte wohl prompt - laut SR "...antwortete er wie aus der Pistole geschossen: "Ja, die müssen alle ersetzt werden"."

In Völklingen wird am Tag der Bundestagswahl auch ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Laute Recherchen der Funke Mediengruppe handelte es sich bei dem Fragesteller um Uwe Faust, örtlicher Vorsitzender der Satirepartei "Die Partei". Faust hatte zuvor auf Facebook bereits dem Moment entgegengefiebert, da er dem Kandidaten seine Frage stellen durfte. red