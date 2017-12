Köln. Die „Türkisch Islamische Union der Anstalt für Religion“ (Ditib) hat an Heiligabend ihre Bindung an den türkischen Staat personell zementiert. Vorsitzender des türkischen Moscheeverbands bleibt laut Ditib Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, der zugleich Botschaftsrat der Türkei ist. Aşıkoğlu ist seit 2014 im Amt.

Neben dem als regimetreu geltenden Aşıkoğlu stehen mit Ahmet Dilek, der nicht nur Vize-Vorsitzender des Obersten Religionsrates der Ditib, sondern auch Kölner Religionsattaché der Türkei ist, und Abdurrahman Atasoy als Religionsbeauftragtem und Imam der staatlich-türkischen Religionsbehörde Diyanet mindestens drei von vier Vorstandsmitgliedern der Ditib als Regierungsangestellte direkt auf Erdogans Lohnliste.

Als „schöne Bescherung für alle Religionspolitiker in den Ländern, die bei der Ditib schon zufrieden gewesen wären, sie hätte nur wenigstens die Fassaden ihres Potemkin’schen Dorfes mit neuen Farben gestrichen“ bezeichnete Grünen-Politiker Volker Beck das Wahlergebnis in einer Stellungnahme. Für NRW hatte Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) die Ditib als Bedingung für eine weitere Zusammenarbeit im Sommer vor die Wahl gestellt, sich zu entscheiden, „ob sie eine politische Organisation sein möchte oder eine Religionsgemeinschaft. Wenn sie sich löst von Ankara und als Religionsgemeinschaft tätig ist, ist sie Partner.“ Dazu Volker Beck: „Pustekuchen. Der neue Vorstand: Ein Attaché, ein Botschaftsrat und ein Imam der Diyanet. Also drei Beamte des türkischen Staates. Klares Statement.“

An den Vorstandswahlen im Rahmen einer Mitgliederversammlung, die am 24. Dezember in einem Kölner Hotel stattfand, sollen laut Medienberichten rund 50 Personen teilgenommen haben. Wie sie die nach Ditib-Angaben rund 960 Moschee-Vereine repräsentieren, die dem von der türkischen Religionsbehörde Diyanet gesteuerten und finanzierten Verband angehören, ist unklar.

Laut Ditib nahm an der Kölner Mitgliederversammlung auch der türkische Diyanet-Präsident Ali Erbaş teil. Erbaş habe auf die besondere Rolle der Ditib-Imame in Deutschland hingewiesen: „Über die Religionsbeauftragten wurde bedauerlicherweise in letzter Zeit viel in Deutschland diskutiert. Ich kann hier versichern, dass unsere Religionsbeauftragten ausschließlich religiöse Aufgaben haben. Sie lehren Toleranz, Respekt, Geschwisterlichkeit, Wahrung der Menschenwürde und Verbot der Diskriminierung“, sagte Erbaş laut einer Ditib-Pressemitteilung.

Nach dem Zivil-Putsch von Präsidenten Recep Erdogan im Juli 2016, der die Türkei seitdem im Ausnahmezustand regiert, hatten laut NRW-Verfassungsschutz mindestens 13 Ditib-Imame Spitzel-Informationen über angebliche Gegner nach Ankara beziehungsweise die türkischen Konsulate in Deutschland geliefert. Armin Laschet (CDU) forderte im Februar 2017 vor seiner Wahl zum NRW-Ministerpräsidenten die Ausweisung spitzelnder Imame.