Groschek : Viele leben in dem naiven Glauben, die Pointen oder Namen, die an Journalisten durchgestochen werden, seien ein politischer Qualifikationsnachweis. Sie begreifen nicht, dass sie sich politisch verzwergen und zur Lachnummer machen. Dieser Prozess hat leider sofort am Tag nach der Wahl eingesetzt. Es war ein munteres Tontaubenschießen zu befürchten. Das durften wir nicht zulassen, auch wenn ein geordneter Prozess mit mehr Vorlauf sinnvoller gewesen wäre. Mir war wichtig, dass wir unsere Hausaufgaben vor dem Bundesparteitag Ende Juni in Dortmund gemacht haben. Denn der darf nicht zum Ort unseres Wundenleckens werden, sondern muss der Tag des entschlossenen Aufbruchs für die Bundestagswahl sein.

Von 1984 bis 2001 gehörte Groschek dem Rat der Stadt Oberhausen an, ab 1988 als SPD-Fraktionsvorsitzender. Von 2001 bis 2012 war er Generalsekretär der NRW-SPD. Als Abgeordneter gehörte er dem Landtag in Düsseldorf von 2000 bis 2009 an, dann wechselte er als Abgeordneter in den Deutschen Bundestag. Im Juni 2012 trat er als Minister für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr in die NRW-Landesregierung unter Hannelore Kraft ein. Dem neuen Landtag gehört er nicht an.

Düsseldorf. Beim Landesparteitag am 10. Juni stellt sich der bisherige Verkehrsminister Michael Groschek (60) in Duisburg der Wahl zum Vorsitzenden der NRW-SPD. Er würde damit Nachfolger von Hannelore Kraft, die ihre Parteiämter nach der Wahlniederlage am 14. Mai niedergelegt hatte.

Groschek : Wir sind ja nicht kurzsichtig. Wir haben im Landesvorstand einen klaren Fahrplan mit drei Etappen verabredet, den wir auch auf dem Landesparteitag verabschieden wollen und zuvor auf den vier Regionalforen im Land vorstellen und diskutieren. Die erste Etappe ist die Konzentration auf den Bundestagswahlkampf. Wir sind der größte Landesverband und dürfen jetzt nicht in Selbstmitleid zerfließen, sondern müssen in die Hände spucken und sagen: jetzt erst recht. Es gibt Vorbilder dafür, auch in Europa, dass Stimmungsumschwünge immer kurzfristiger entstehen können, ganz aktuell in Großbritannien. Die Umfragen von heute sind am Wahlabend Schnee von gestern.

Groschek : Ich habe die Freiheit, keine Rücksicht auf eigene Karrierepläne nehmen zu müssen. Darum kann ich geradliniger sagen, was Not tut aus meiner Sicht. Nach dem Bundestagswahlkampf werden wir in eine intensive Phase der politischen Inventur einsteigen. Wir müssen die Dinge beim Namen nennen und nicht nur so beschreiben, wie sie sein sollten. Das soll um die Jahreswende abgeschlossen sein. Dann werden wir als dritte Etappe bis zum Sommer 2018 in einem Bündnis der Bessermacher und nicht der Besserwisser die neue Erzählung der NRW-SPD entwickeln. Da brauchen wir die Betriebsräte und Gewerkschaften, aber auch Kunst und Kultur. Wir haben als Partei vielerorts die Verbindung zu Kunst und Kultur verloren. Künstlerinnen und Künstler dürfen nicht nur zur Wahl des Bundespräsidenten eingeladen werden. Und manchmal werden wir als zu langweilig wahrgenommen.

Groschek : In der Opposition gibt es keine Koalition. In der Opposition gibt es SPD pur, und ich verantworte auch nichts anderes. Es gibt keine rot-grüne, keine rot-gelbe und keine rot-schwarze SPD, sondern nur eine rote. Wir werden uns an keiner Koalitions- oder Projektfähigkeit ausrichten, sondern dafür sorgen, dass die SPD wieder Erfolgspartei wird und nicht nur Volkspartei bleibt. Dabei spielen die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte der SPD eine wichtige Rolle. Die wieder auf den Platz zu holen, wird entscheidend sein. Denn unsere herausragende Aufgabe ist es, die Kommunalwahl 2020 erfolgreich zu gestalten. Sie wird darüber entscheiden, ob wir noch eine beachtliche politische Verankerung in der Bevölkerung haben oder so etwas wie eine politische Dame ohne Unterleib werden. Die SPD ist stärker als andere Parteien immer Kommunalpartei gewesen.

Groschek : Ich bin als junger Mann bewusst zur Bundeswehr gegangen und habe großen Respekt vor denjenigen, die in der Bundeswehr dienen. In Afghanistan sind Menschen gestorben, um Demokratie und Freiheitsrechte von Frauen zu verteidigen. Das darf nicht banalisiert oder dämonisiert werden. Ich war auf einer Trauerfeier eines jungen Gefreiten in Ostwestfalen-Lippe und das hinterlässt bei mir Spuren der Verpflichtung. Die SPD darf nie Partei der Aufrüstung werden, aber sie muss die Partei der Sicherheit bleiben. Menschen müssen sich dazu bekennen, Uniform zu tragen. Das ist nichts anderes als der Sonntagsanzug aller Bürgerinnen und Bürger.

Und Sie planen auch bis 2020, oder gibt es Überlegungen, in einem Jahr den kompletten Neuanfang zu machen?

Groschek: Die SPD ist täglich für Neuanfang gut. Ich werde jetzt keinen Abreißkalender an die Wand hängen, damit dann die Maßbänder in allen Parteibüros angebracht werden nach dem Motto „219 Tage und der Rest von heute“. Ich bin weder Platzhalter noch Platzhirsch.

Wenn bisher von Digitalisierung die Rede war, hat Ihre bisherige Parteivorsitzende immer nur gesagt, wie viel Kilometer Breitbandkabel im Boden verlegt werden. Müssten nicht die Folgen der Digitalisierung im Bundestagswahlkampf stärker thematisiert werden als der 50-Jährige, der nachts schlecht schläft?

Groschek: Ich habe aktiv gegen den Fahrdienst Uber in Nordrhein-Westfalen gekämpft, weil ich das Geschäftsmodell für Zynismus halte. Es ist kein Modell der Freiheit und Modernität, sondern ein Rückfall in Ausbeutung und ein Geschäftsmodell der automatischen Bereicherung qua Provision. Der Löwenanteil des Gewinns wäre leistungslos in Kalifornien gelandet und nicht in den Taschen der Uber-Fahrer. Man darf diese soziale Entsicherung auf keinen Fall zulassen. Digitalisierung birgt enorme Chancen. Autonomes Fahren beispielsweise wird uns von vielen schrecklichen Unfällen befreien. Aber Digitalisierung heißt auch: Der Roboter nimmt Platz am Fließband und am Bankschalter. Da kommt es jetzt darauf an, intelligente Formen der Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine zu organisieren und den Menschen nicht zum Anhängsel zu machen.

Das heißt?

Groschek: Die Gesellschaft muss Maß und Mitte diskutieren. Und da komme ich wieder auf Kunst und Kultur. Wer den Roman „The Circle“ von Dave Eggers liest, begreift mehr über diese Herausforderungen als durch viele Papiere, die auf Parteitagen oder in Fachzeitschriften kursieren. Da wird plastisch beschrieben, dass der Kickertisch im Pausenraum die größte faule Ausrede sein kann, um Lohndrückerei zu betreiben und Ausbeutung zu idealisieren. Wenn Lebensumstände durch das Schmücken der Arbeitsumgebung fast sektenhaft idealisiert werden, wie das in Kalifornien offenbar die Regel ist, muss diese Kosmetik abgewischt werden, um in das nackte Gesicht zu blicken und zu begreifen, welche Auseinandersetzungen uns da ins Haus stehen. Auch hier braucht es mehr Internationalismus und weniger Nationalismus.