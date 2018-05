Stellungskriege in der Generaldebatte zum Bundeshaushalt: Kanzlerin Angela Merkel greift Finanzminister Olaf Scholz an. AfD-Chefin Alice Weidel erntet für einen abgelesenen Tabubruch Buhrufe.

Berlin. Eine hört Angela Merkel besonders aufmerksam zu: Ursula von der Leyen (CDU). Zum Rednerpult hingewendet, volle Konzentration, so sitzt die Verteidigungsministerin auf der Regierungsbank. Sie hat in der Generaldebatte um den Bundeshaushalt 2017 das größte Anliegen: Sie will mehr Geld für die Bundeswehr, viel mehr. Zwölf Milliarden Euro bis 2021. Und das ist der größte Streitpunkt der neuen großen Koalition, die sich an diesem Mittwoch zum ersten Mal einer solchen Grundsatzaussprache stellt. Anfangs läuft es noch gut für die Ministerin.

Die CDU-Kanzlerin greift nämlich, wenn auch in der Wortwahl behutsam, den SPD-Finanzminister Olaf Scholz an, der am Vortag an gleicher Stelle gesagt hat, dass ein Konzept für die Bundeswehr nicht schon deshalb gut sei, weil es viel koste. Das stimme, meint Merkel. Die Frage sei aber eine andere. Nämlich: „Was für eine Bundeswehr brauchen wir, die die den heutigen Aufgaben Rechnung trägt?“ Und diese Aufgaben seien eben massiv mehr geworden. Nicht mehr nur Auslandseinsätze, sondern auch Landesverteidigung.

Außerdem weist Merkel darauf hin, es sei vereinbart, Entwicklungshilfe und Wehretat im Verhältnis „eins zu eins“ steigen zu lassen. Von der Leyen nickt. Wenig später tritt SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles ans Rednerpult: Die Bundeswehr könne ihr Geld doch schon jetzt nicht ausgeben, sagt sie und fügt giftig hinzu: „Das Management muss verbessert werden.“ Wer ständig „ohne Rücksprache mit uns“ mehr verlange, müsse dann auch mal sagen, wo die Mittel weggenommen werden sollten. Nein, so Nahles in Basta-Manier: „Ich sehe keinen Anlass, zusätzliche finanzielle Spielräume in die Verteidigung zu stecken.“ Von der Leyen schüttelt den Kopf.

Weil die SPD-Frau zuvor auch noch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt wegen dessen Äußerungen über den angeblichen Missbrauch der Justiz durch Flüchtlinge und zudem die Union ganz allgemein wegen Verzögerungen bei der Umsetzung des Koalitionsvertrages kritisiert hat, gewinnt man durchaus den Eindruck von Disharmonie im Regierungsbündnis. Unions-Fraktionschef Volker Kauder sieht sich später jedenfalls zu einem Konter und einem Appell genötigt.

Er akzeptiere „diese Arbeitsteilung“ nicht mehr, dass der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels, ein SPD-Mann, alljährlich den schlechten Ausrüstungsstand der Bundeswehr beklage, und die Sozialdemokraten sich verweigerten, wenn es ums Geld gehe. Fast beschwörend erinnert Kauder an die gerade zurückliegende Klausurtagung beider Fraktionen auf der Zugspitze: „Wir hatten dort eine guten Start, das wollen wir auch fortsetzen.“