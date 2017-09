Wie schlagen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Herausforderer Martin Schulz im großen Fernsehduell? Alles rund um das Spektakel gibt es in unserem Liveblog.

Berlin. Drei Wochen vor der Bundestagswahl liegt die CDU vorn. SPD-Herausforderer Martin Schulz werden allenfalls geringe CHancen zugesprochen, Angela Merkel (CDU) an der Spitze der Bundesregierung abzulösen. Im TV-Duell auf ARD, ZDF, RTL und SAT 1 haben die KAndidaten ab 20.15 Uhr die Chance, die Unentschlossenen für sich zu gewinnen. In unserem Liveblog gibt es hier alles rund um das Fernseh-Ereignis in Echtzeit. Und im Debat-O-Meter - einem Online-Tool zur Bewertung von Debatten, können Sie die Auftritte der beiden während der Sendung bewerten.