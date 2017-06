Ein alter Tweet der Premierministerin macht derzeit die Runde: Ihr selbst angelegter Maßstab für den Verlust der Wahl hat sich fast bewahrheitet.

London. "Wenn ich nur sechs Sitze verliere, habe ich die Wahl verloren, und dann sitzt Jeremy Corbyn mit der EU am Verhandlungstisch": Am 20. Mai schrieb Theresa May diesen Satz auf Facebook und Twitter. Würde man diesen selbst angelegten Maßstab für den Verlust der Wahl anlegen, könnte man heute wohl sagen: Theresa May hat die Wahl verloren. So ziemlich zumindest: 330 hatten sie bisher. Die Tories hatten am Freitagmorgen rechnerisch keine Chance mehr, über die Hälfte der 650 Wahlkreise zu gewinnen. Mindestens fünf sind demnach verloren.

Den alten Tweet hat die Netzgemeinde derweil ausgegraben. Er verbreitet sich rasant in den sozialen Netzwerken und erreichte schon am Morgen fünfstellige Retweet-Zahlen.

If I lose just six seats I will lose this election and Jeremy Corbyn will be sitting down to negotiate with Europe: https://t.co/OwbfDseOJh — Theresa May (@theresa_may) May 20, 2017

Einziger Trost: Zu einer Mehrheit für Labour-Herausforderer Jeremy Corbyn wird es wohl nicht reichen. Die konservativen Torries müssen sich also nach einem Partner umsehen. Ungewöhnlich für Großbritannien.

Corbyn derweil hat Theresa May zum laut Medienberichten zum Rücktritt aufgefordert. Das mit dem Verlust der Wahl sehen die Premierministerin und ihr Rivale also durchaus ähnlich. ger