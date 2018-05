Die Nazis verbrannten ihre Bücher und setzten sie auf die schwarze Liste. Unter Lebensgefahr berichtete Maria Leitner, was Deutsche nicht lesen durften.

Düsseldorf. Als die Nazis am 10. Mai 1933 ihren Roman „Hotel Amerika“ auf dem Berliner Opernplatz ins Feuer warfen, war Maria Leitner längst geflüchtet: Die Ungarin mit österreichischem Pass, die aus einer deutschsprachig jüdischen Familie stammte, stand auf der „Liste 1 des schädlichen und unerwünschten Schrifttums“ und floh über Prag nach Paris.

Anders als viele Mitglieder des „Schutzverbandes deutscher Schriftsteller“ im Pariser Exil begnügte Maria Leitner sich nicht damit, bei den Montags-Treffen im „Café Mephisto“ am Boulevard Saint Germain Vorträge zu halten. Leitner kehrte unerkannt nach Deutschland zurück und berichtete zwischen 1936 und 1939 undercover aus dem Inneren des Dritten Reichs, was in Deutschland niemand schreiben und niemand lesen durfte.

Unerkannt in Leverkusen und Solingen unterwegs

Ein Schwerpunkt ihrer Reportagen war die heimliche Aufrüstung und die schleichende Umstellung auf Kriegsproduktion: Aus Leverkusen berichtete sie über sündhaft teure (und im Frieden nutzlose) Forschung an künstlichem Kautschuk. In „Solingen – wo sie Waffen schmieden“ (Titel der Reportage) klagte ihr ein Hersteller von Manikür-Scheren sein Leid, dass im verarmenden Nazi-Deutschland keiner Geld für Nagelfeilen habe, während die Bajonett-Produktion großartig laufe. „Sie (Anm.: die Arbeiter) schmieden Waffen für einen Wochenlohn von 25 Mark. Waffen, die sich gegen sie richten können. Schwer ist die Arbeit an den Schnellhämmern, an den Schleifsteinen, in der Härterei. Schwerer noch wird es sein, den Waffen die richtige Zielrichtung zu geben“, schrieb Leitner 1936 in der „Pariser Tageszeitung“.

Leitner, 1892 im heute kroatischen Varasdin geboren, das die Deutschen ihrer Zeit dem Namen nach aus Emmerich Kálmáns Operette „Gräfin Mariza“ kannten, gehörte trotz bürgerlicher Herkunft (Vater Bauunternehmer) zu den Mitgründern des kommunistischen Jugendverbands Ungarns, studierte in Berlin und Wien, ab 1913 schrieb sie als Journalistin für linke Zeitungen. 1919 floh sie nach Wien, Anfang der 20er Jahre folgte sie ihrem Bruder nach Amerika – wo ihre eigentliche journalistische Karriere begann.

Der weibliche „Günter Wallraff der Weimarer Republik“

Maria Leitner schrieb aus den USA Reportagen im Stil der „Neuen Sachlichkeit“ für die damals modernste Illustrierte der Weimarer Republik, den „Uhu“ aus dem liberalen Berliner Ullstein-Verlag. In einem Porträt für „Telepolis“ beschrieb Hans Schmid sie vor einigen Jahren als den weiblichen „Günter Wallraff der Weimarer Republik“ und „Pionierin der Undercover-Reportage“. Maria Leitner arbeitete als „Scheuerfrau im größten Hotel der Welt“ in New York, schuftete in einer Zigarrenfabrik und als Kellnerin in einer Kleinstadt in Pennsylvania.