Ebenso wenig wie den Zeugen Sauerland kann das Gericht (mangels Anklage) ein anderes Schwergewicht in Bedrängnis bringen, das Ende Mai auf der Zeugenbank Platz nimmt. Auch Rainer Schaller, Chef des Loveparade-Veranstalters Lopavent, hatte mit ganz ähnlicher Argumentation wie der Oberbürgermeister bereits eine Anklage gegen sich abwehren können. Zwar übernimmt er im Zeugenstand die „moralische Verantwortung“, weil das Unglück auf seiner Veranstaltung passiert sei. Doch er, so Schaller vor Gericht, habe sich selbst gar nicht um die sicherheitsrelevanten Planungsdetails gekümmert. Das hätten seine Mitarbeiter erledigt. Diese vier Männer sitzen ein paar Meter weiter auf der Anklagebank.

Düsseldorf. Bleibt es bei der ursprünglichen Planung, wonach der Strafprozess zur Loveparade-Katastrophe insgesamt 111 Verhandlungstage dauern soll, dann hat soeben die zweite Halbzeit begonnen. Am Mittwoch, dem 56. Verhandlungstag, wurde stundenlang der Einsatzleiter der Duisburger Feuerwehr vernommen. Der heute 42-Jährige war in die Planung der Großveranstaltung im Sommer 2010 einbezogen. Für ihn waren dabei aber vornehmlich Fragen des Brandschutzes relevant, sagt er. In Arbeitsgruppen mit Mitarbeitern von Stadt und dem Veranstalter wurde er zwar immer wieder mit der Planung des Geschehens konfrontiert. Doch weil das nicht seine Zuständigkeit war, zeigt sich der Mann in der Uniform immer wieder zurückhaltend bei der Beurteilung der Frage, wer da was angeordnet hat. Motto: nicht meine Baustelle.

Unglück

Prozess

Gericht Beim Loveparade-Unglück am 24. Juli 2010 in Duisburg auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs wurden 21 junge Menschen erdrückt. Mindestens 652 Menschen wurden verletzt. Vor der 6. Großen Strafkammer des Landgerichts Duisburg sind neun Männer und eine Frau angeklagt – wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Die Ankläger werfen vier leitenden Mitarbeitern des Loveparade-Veranstalters Lopavent vor, ein ungeeignetes Zu- und Abgangssystem geplant zu haben. Vor allem die Rampe soll zu eng gewesen sein, um die vorhergesagten Besucherströme aufnehmen zu können. Außerdem wird von den Anklägern ein Dreier-Team des Bauamts der Stadt Duisburg verantwortlich gemacht. Die Beteiligten sollen die Genehmigung erteilt haben, ohne dass die Voraussetzungen dafür vorgelegen hätten. Die Sicherheit der Besucher sei nicht gewährleistet gewesen. Drei weitere Angeklagte sind Vorgesetzte des Teams, darunter der damalige für Stadtentwicklung zuständige Beigeordnete. Sie sollen das Genehmigungsverfahren nicht ordentlich überwacht haben. Weil es im Landgericht Duisburg keine ausreichende Raumkapazität gibt, findet der Prozess in einem zum Gerichtssaal umfunktionierten Saal der Düsseldorfer Messe statt. Die Saalmiete einschließlich Zusatzkosten beträgt pro Verhandlungstag etwa 29 000 Euro. Der Saal bietet etwa 500 Menschen Platz. Das Interesse in der Öffentlichkeit ist an den meisten Verhandlungstagen allerdings begrenzt. Am Mittwoch waren nur etwa 15 Zuschauer und eine Handvoll Journalisten da – neben einem Heer von Verteidigern der zehn Angeklagten und den Anwälten der 60 Nebenkläger.

Auch nicht angeklagt, sondern nur als Zeuge geladen ist Anfang August der frühere Duisburger Ordnungsdezernent Wolfgang Rabe. Zwar war er vom Oberbürgermeister als Projektkoordinator für die Loveparade eingesetzt worden. Und als solcher immer wieder präsenter Befürworter der Veranstaltung. Verwaltungstechnisch war aber für das eingezäunte Gelände nicht das Ordnungs-, sondern das Baudezernat zuständig. Dem Bereich der Duisburger Verwaltung, aus dem denn auch die Angeklagten kommen.

Sollte der Auftrag an den Panikforscher ihn ruhig stellen?

Eine im Prozess viel diskutierte Frage ist auch das Engagement des renommierten Panikforschers Michael Schreckenberg, den Rabe für ein Honorar von 20 000 Euro engagierte, um dessen Sachverstand in die Planung einzubringen. Wie weit dieser dafür aktiv wurde, wird nicht ganz klar. In Schreckenbergs eigener Zeugenvernehmung Anfang August, aber auch in Rabes Vernehmung kommt eine andere Version für das Motiv des Auftrags auf: dass es bei dem Engagement von Schreckenberg darum gegangen sei, den populären Professor ruhig zu stellen. Wegen dessen häufiger Medienpräsenz sah man offenbar das Risiko, dass er sich negativ über die Durchführbarkeit der Veranstaltung in Duisburg äußern und das gewünschte Großereignis auf diese Weise gefährden würde.

All das muss zynisch wirken auf die Opfer und ihre Hinterbliebenen. Zynisch auch vor dem Hintergrund dessen, was überlebende Zeugen Anfang des Jahres im Gericht in beklemmenden Worten erzählt hatten. Wie sie in den Wellenbewegungen der Menschenmenge die Kontrolle verloren, gequetscht wurden, wie ihnen die Luft wegblieb, sie um ihr Leben kämpften. Wie sie Hilfeschreie hörten und dann mitbekamen, dass andere neben ihnen es nicht mehr schafften.