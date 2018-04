Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff äußern sich die beteiligten Akteure am Syrien-Konflikt zu ihrem weiteren Vorgehen. Die aktuelle Situation in Syrien zeigt, dass die Möglichkeit einer Eskalation weiterhin besteht. Während Trump über Twitter einen Militärschlag des Westens in Syrien ankündigt, erklären sich Frankreich und Großbritannien solidarisch. Russland hat hingegen deutlich gemacht, dass es einen solchen Angriff gegen Assad nicht dulden wird.

Das russische Außenministerium rief außerdem zur Besonnenheit auf. "Wir wollen keine Eskalation", sagte Sprecherin Maria Sacharowa. Sie bezeichnete die Vorwürfe des Westens gegen die syrische Regierung als falsch.

Donald Trump schreibt, dass die Beziehungen der USA zu Russland schlechter als jemals zuvor seien. Sogar das Verhältnis während des Kalten Kriegs sei besser gewesen, twittert der Präsident.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. April 2018