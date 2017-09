Stress, Schmerzen und Schlafstörungen: Laut einer DAK-Untersuchung fühlt sich fast jeder zweite Schüler in Deutschland hohem Leistungsdruck ausgesetzt.

Berlin. Nicht nur Erwachsene sind gestresst. Auch fast jeder zweite Schüler in Deutschland fühlt sich angespannt und einem hohen Leistungsdruck ausgesetzt – mit gravierenden gesundheitlichen Folgen. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Untersuchung der DAK hervor. Nach Angaben der Krankenkasse handelt es sich um die erste großangelegte Expertise zu dem Thema. Nachfolgend die wichtigsten Erkenntnisse.

Was und wie wurde genau untersucht?

Mit dem „Präventionsradar“ wurde das körperliche und psychische Wohlbefinden sowie das Gesundheitsbewusstsein von fast 7000 Schülern der fünften bis zehnten Klassen in sechs Bundesändern unter die Lupe genommen. Die Gewichtung der Daten etwa nach Alter, Geschlecht und Schultyp erlaubt Rückschlüsse auf die Situation in ganz Deutschland. „Jeder muss ein gewisses Stressniveau haben, um Leistung zu erbringen“, meinte der Leiter der Studie, Reiner Hanewinkel. Es müsse aber zu denken geben, wenn das subjektive Stress-Erleben zu somatischen Beschwerden wie Kopf- oder Bauchschmerzen führe.

Was ist das zentrale Ergebnis?

Insgesamt 43 Prozent und damit fast jeder zweite Schüler zwischen zehn und 18 Jahren gibt an, unter Stress zu leiden. Mädchen fühlen sich häufiger gestresst, unter den Jungen sind es mit 37 Prozent weniger. In der Folge kommt es zu gesundheitlichen Beschwerden: Am häufigsten klagen Schülerinnen und Schüler über Kopfschmerzen (55 Prozent) und Bauchschmerzen (51 Prozent). Insgesamt fast jeder Zweite wird von Rückenschmerzen (43 Prozent) geplagt, und. mehr als jeder Dritte (35 Prozent) leidet unter Schlafstörungen. Unter den nicht gestressten Schülern ist das Risiko für solche Beschwerden um etwa die Hälfte niedriger.

Welche Resultate gibt es noch?

Es gebe einen starken Zusammenhang zwischen Energydrinks und Übergewicht sowie Stress und falscher Ernährung, erklärte Studienautor Hanewinkel. „Wenn ich ausgeschlafen ohne Energie zur Schule komme, bin ich viel leichter gestresst“. Die Schüler könnten den Lernanforderungen dann nicht gerecht werden. Laut Untersuchung hat das Frühstück vor Schulbeginn einen sehr positiven Einfluss auf die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. Fast die Hälfte der Schüler tut das aber nicht regelmäßig und mehr als jedes fünfte Kind nie. Dabei sind nur zehn Prozent der Schüler, die vor der Schule daheim frühstücken, übergewichtig. Unter den Schülern, die das nie tun, sind es 16 Prozent.

Was ist mit den Energydrinks?