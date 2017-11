Fassbare Ergebnisse im großen Stil hatte die Bonner Konferenz nicht zu bieten. Aber für die Klimaschützer weltweit ist das Treffen unverzichtbar.

Bonn. Wird sich am Ende dieses Bild in die Köpfe der Delegierten der Weltklimakonferenz einbrennen? Vor der Kulisse des Bötchensees in der Bonner Rheinaue, unweit des World Conference Centers (WCCB), ist eine kleine Kopie der New Yorker Freiheitsstatue aufgestellt. Aus ihrer Fackel steigt dichter Qualm auf. Daneben symbolisiert ein aufgespießter Eisbär das Drama des Klimawandels.

Die USA, so wird berichtet, haben die Verhandlungen der COP 23 zwar nicht behindert. Befördert haben sie sie auch nicht. Die Delegation war schlicht zu zweitrangig. Den Ruf eines der weltweit größten CO2-Emittenten haben die im Klimaschutz engagierten US-Staaten und Städte zu retten versucht. Aber der Frust der Entwicklungsländer war nicht zu überhören: „Der Egoismus der Mächtigen ist das Gift, das die Erde krank macht“, hat Venezuelas Ökominister Ramon Velasquez Araguayán gesagt.

25 000 Klimaschützer bei Rekord-Konferenz in Bonn

Wo ist der Sinn, wo das greifbare Ergebnis dieser gigantischen Konferenz, die für zwei Wochen 25.000 Menschen aus der ganzen Welt in Bonn zusammengeführt hat? Auf der Suche nach einer möglichen Antwort kann man sich an die Fersen von Alexandra Dinspel heften. Die Sozialpädagogin des Bonner Altenzentrums auf dem Heiderhof in Bad Godesberg eilt im Laufschritt zum WCCB. Dort werden im Plenarsaal am letzten Konferenztag die 650 freiwilligen Helfer aus 74 Nationen geehrt, die mit dazu beigetragen haben, dass das Spektakel so unspektakulär und geschmeidig über die Bühne gehen konnte.

„Sie haben geholfen, den globalen Kurs des Klimaschutzes zu unterstützen“, lobt Olivier Adam, Koordinator des Freiwilligen-Programms der Vereinten Nationen. Im Grunde ist ja ohnehin der gesamte weltweite Klimaschutz ein Freiwilligen-Programm. Das Kyoto-Protokoll war noch von der irrigen Meinung ausgegangen, völkerrechtlich verbindliche Vorschriften könnten eine Umkehr befördern. Aber welche Sanktionsmöglichkeiten haben die UN? Das Paris-Abkommen setzt daher auf die Eigenverantwortung der Staaten.

Alexandra Dinspel erlebt täglich, wie das Thema Klimawandel generationsübergreifend diskutiert wird – bis hin zu den sonst so zurückhaltenden Bewohnern des Altenzentrums. Und sie erhofft sich von dem Treffen in Bonn eine Signalwirkung an die politisch Verantwortlichen. Die Größe der Veranstaltung stellt sie dabei nicht infrage. Das Thema sei so wichtig und weltweit relevant, dass regelmäßig Foren des Austausches und der gegenseitigen Bestärkung geschaffen werden müssten. Wie zur Bestätigung bricht im Plenarsaal Jubel aus, als von der Seite zwölf Sänger und sechs Tänzer der Fidschi-Inseln einziehen und für eine folkloristische Einlage sorgen. Da ist für einen Moment so etwas zu spüren wie internationale Solidarität und Verbundenheit angesichts der globalen Bedrohung durch den Klimawandel.