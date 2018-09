Sorry, das Geld investieren wir in die Renten, das haben wir doch gerade erst beschlossen. Für die Bekämpfung der Kinderarmut bleibt leider nichts. Wer so argumentiert, hat die Investition in die Zukunft nicht im Blick. Wir beklagen den Fachkräftemangel – aber ein großer Teil des Potenzials, eben diesem Problem beizukommen, bleibt ungenutzt. Man lässt junge Menschen, die doch für die Zukunft stehen, in die Sackgasse laufen. Und hält auch diejenigen knapp, die gar nichts für ihre Lage können – die Kinder.

Auch Armut wird vererbt. Kinder in wirtschaftlich nicht so gesegneten Familien haben schlechtere Bildungschancen, ihr Armutsrisiko auch für ihr weiteres Leben ist hoch. Wenn eine Gesellschaft da nicht schon aus sozialer Empathie hilft, sollte sie dies jedenfalls mit Blick auf ihre eigene wirtschaftliche Zukunft tun.