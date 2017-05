In Kooperation mit dem WDR bieten wir Ihnen vor der Landtagswahl den "Kandidatencheck": In kurzen Videostatements können die Direktkandidaten für Wuppertal, Krefeld und Düsseldorf ihre Botschaften loswerden.

Am Sonntag wählt Nordrhein-Westfalen einen neuen Landtag. Schafft es Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, ihre Regierungsmacht zu verteidigen? Oder wird Herausforderer Armin Laschet neuer Landesvater? Die letzten Umfragen deuten auf ein spannendes Rennen hin. Wenn Sie wissen wollen, welche Partei zu Ihnen passt: Hier geht es zum Wahl-O-Mat, der Ihnen bei der Entscheidung behilflich sein kann.

Es zählen jedoch nicht nur die ganz großen Köpfe: In insgesamt 128 Wahlkreisen kämpfen Direktkandidaten der Parteien um den unmittelbaren Einzug in den Landtag. Wer bei sich daheim die Mehrheit der Erststimmen erringt, ist sicher drin im neuen Parlament. Was diese Leute denken, wer sie sind und wofür sie stehen – das gibt es im „Kandidatencheck“ zu erfahren, den unsere Zeitung in Kooperation mit dem WDR präsentiert. Klicken Sie in der unten stehenden Karte auf das Icon in Ihrem Wahlkreis, um zu den Video-Statements der Kandidaten zu gelangen: