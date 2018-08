Laut Gewerkschaften steigt die Gefahr – bisher werden nur Fälle erfasst, wenn der Bedienstete danach dienstunfähig ist.

Düsseldorf. Der Strafvollzug wirbt verzweifelt um junge Menschen für die rund 400 offenen Stellen (230 unbefristete und rund 200 befristete) in NRW – gleichzeitig sei in den Gefängnissen die „Stimmung verroht“, sagt Sven Wolf, SPD-Fraktionsvize im Landtag. Bedienstete berichten demzufolge von einer immer stärkeren Belastung durch Beleidigungen und körperliche Angriffe. Das Problem: Erhoben werden diese als „besondere Vorkommnisse“ nur, wenn der betroffene Mitarbeiter mindestens einen Tag dienstunfähig ist. Wolf fordert vom Justizministerium, das zu ändern: „Gewaltprävention ist eine Führungsaufgabe.“ Dazu müsse das Problem auch dokumentiert werden.

„Die Gefahr, dass ein Übergriff passiert, wird größer“, bestätigt Markus Klügel von der Plattform „Gefahrenzone Öffentlicher Dienst“ – einer Kampagne der Deutsche Beamtenbund (dbb) Jugend. Das liege an der gesamtgesellschaftlich sinkenden Hemmschwelle, aber auch am Personalmangel. Viele Bedienstete im Strafvollzug wünschten sich, dass Gefahr und Folgen von Übergriffen ernster genommen würden. Dazu gehöre auch, dass jeder Angriff statistisch erfasst wird, sagt Peter Brock, Landesvorsitzender des Bundes der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands (BSBD). Allerdings bohre man mit dieser Forderung ein „dickes Brett“ – und das habe man auch unter Rot-Grün schon getan. Inzwischen gebe es immerhin in allen Gefängnissen geschulte Ansprechpartner für Bedienstete, die angegriffen wurden – ein Standard für deren Betreuung indes fehlt: „Das ist von Anstalt zu Anstalt verschieden“, so Brock. „Wir sind immer noch im Anfangsstadium.“ Klügel sieht aber Anzeichen, dass sich in der politischen Wahrnehmung etwas ändert. Tatsächlich überdenkt man im NRW-Justizministerium die bisherige Praxis bei der Erhebung von Übergriffen. „Wir prüfen, inwieweit man alle Fälle erfassen kann“, so ein Sprecher auf Anfrage dieser Zeitung. Die bisherige Meldepflicht trägt der tatsächlichen Belastungen der JVA-Mitarbeiter wohl kaum Rechnung: Demnach gab es 2017 in NRW-Knästen genau sieben Übergriffe.