Göteborg. Eine junge Schwedin hat ein Flugzeug gestoppt, mit dem ein 52-jähriger Afghane aus Göteborg abgeschoben werden sollte. Die Studentin Elin Ersson weigerte sich, sich auf ihren Platz zu setzen, so dass das Flugzeug nicht abheben konnte.

Ihre Aktion teilte sie am Montagabend mit einem Live-Video auf Facebook:

Darin erklärt die Studentin, dass sie den Aufforderungen des Personals erst dann Folge leisten wolle, wenn der Afghane das Flugzeug verlassen habe. Sie begehe damit kein Verbrechen, betonte sie.

Am Mittwoch, zwei Tage nachdem Elin Erssons Aktion, hat das Video bereits 2,5 Millionen Aufrufe und wurde über 37.000 mal geteilt. In etlichen Kommentaren unter dem Post bedanken sich die Menschen und sind beeindruckt von ihrem Mut. "You are by far the strongest woman I know" ("Du bist bei weiten die stärkste Frau, die ich kenne"), schreibt Advia Ahmed. Cecilia Wilson ist nach dem Ereignis voller Hoffnung in die Menschlichkeit: "

Ihr Protest hatte zumindest vorübergehend Erfolg: Der Mann durfte aussteigen und auch Ersson wurde aus dem Flugzeug begleitet. Ob der Afghane mit einem späteren Flugzeug abgeschoben wurde, konnte die Grenzpolizei zunächst nicht sagen. red/dpa