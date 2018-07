Düsseldorf. Wer auch immer sich zu dem inzwischen mehr als vier Jahre tobenden Stellvertreterkrieg im Jemen und seinen Folgen für die Bevölkerung äußert, tut das mit dramatischen Worten. Henrietta Fore, Chefin des UN-Kinderhilfswerks Unicef, beklagt die mindestens 2200 Kinder, die in dem Konflikt bereits getötet wurden. „Es gibt keine Rechtfertigung für dieses Blutbad.“ Deutschlands Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) spricht in einem „Welt“-Interview davon, im Jemen kämpften „über zehn Millionen Kriegsflüchtlinge ums nackte Überleben“. Und das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR? Es nennt die Lage schlicht „die größte humanitäre Katastrophe weltweit“.

„Der Jemen ist weit weg. Und er erzeugt keine Fluchtbewegungen nach Europa, weil es sehr schwierig ist, den Jemen zu verlassen. Die Grenze zu Saudi-Arabien ist dicht, es führt praktisch kein Weg heraus.“

Christian Langehenke, UNHCR-Mitarbeiter im Jemen

Trotzdem dringt das Drama noch nicht wirklich durch. Christian Langehenke hat dafür Erklärungen: „Der Jemen ist weit weg. Und er erzeugt keine Fluchtbewegungen nach Europa, weil es sehr schwierig ist, den Jemen zu verlassen. Die Grenze zu Saudi Arabien ist dicht, es führt praktisch kein Weg heraus.“

Alle Botschaften sind längst geschlossen

Langehenke ist seit gut anderthalb Jahren für den UNHCR in dem Bürgerkriegsland im Einsatz. Am Tag des Telefonats ist es ruhig im Hintergrund. An anderen Tagen seien die Bombenangriffe der Saudis auf die Hauptstadt Sanaa gut zu hören. Alle Botschaften sind längst geschlossen. „Das ist definitiv ein Hochrisikoland“, beschreibt Langehenke die Situation der Helfer. „Wir verlassen uns darauf, dass alle Konfliktparteien uns als neutraler Organisation Schutz gewähren.“

Um die Hafenstadt Hudaida wird seit Wochen erbittert gekämpft

230 Kilometer südwestlich der Hauptstadt ist die Lage noch weit dramatischer. Über die Hafenstadt Hudaida gelangen nicht nur 80 Prozent der Hilfsgüter in das Bürgerkriegsland. Sie ist auch Umschlagplatz für die meisten kommerziellen Güter. „Wenn der Hafen nicht funktioniert, ist das eine vollkommene Katastrophe“, sagt Langehenke. Aber um das existenzielle Nadelöhr wird seit Wochen erbittert gekämpft.

Die von Saudi-Arabien in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) angeführte Militärkoalition will an diesem wichtigen Knotenpunkt die Vorherrschaft der vom Iran unterstützten schiitischen Huthi-Rebellen brechen. Die aus dem Nordjemen stammenden Huthis hatten die Hafenstadt 2013 eingenommen, waren ein Jahr später auch in der Hauptstadt einmarschiert und hatten Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi samt Regierung aus dem Amt vertrieben. Seit 2015 läuft die Militäroperation der Saudis gegen die Rebellen und für die Wiedereinsetzung der alten Regierung. Hinter der Machtfrage im Jemen steht also auch der große arabische Konflikt zwischen dem sunnitischen Saudi-Arabien und dem schiitischen Iran.