Laschet stelle sich nicht nur gegen „die richtige Aussage von Horst Seehofer (der Islam gehört nicht zu Deutschland) , sondern auch gegen die Überzeugung von mehr als 76 Prozent der Bundesbürger“, so Mitsch und Baum. Glaubt man den Daten, die das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa jüngst im Auftrag der Mediengruppe RTL erhoben hat, trifft das nicht zu: „47 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass der Islam zu Deutschland gehöre, 46 Prozent sind der Auffassung, der Islam sei ,nicht Teil der deutschen Gesellschaft’“, so RTL.

Die Islamverbände scheitern seit Jahrzehnten an ihrer staatlichen Anerkennung – und damit an ihrer eigenen Integration.

Öffentlich hatte vor allem Grünen-Politiker Volker Beck vor einer Anerkennung der Verbände als Religionsgemeinschaft gewarnt. Zum sogenannten Islamrat gehört unter anderem die türkische „Milli Görüs“-Bewegung (deutsch: Nationale Sicht), deren Ideologie „Adil Düzen“ (deutsch: Gerechte Ordnung) die Beseitigung der westlichen Ordnung ist. Da ihre Prinzipien mit dem Grundgesetz nicht in Einklang stehen und ihre Funktionäre immer wieder durch antisemitische Einstellungen auffallen, wird Milli Görüs in NRW vom Verfassungsschutz beobachtet.

Verlässlich an der Anerkennung scheitern dagegen die islamischen Verbände. Zuletzt entschied das Oberverwaltungsgericht Münster im November, der sogenannte Zentralrat der Muslime und der sogenannte Islamrat erfüllten nicht die Voraussetzung, um als Religionsgemeinschaften im Sinne des Grundgesetzes anerkannt zu werden. Beide hatten gegen das Land Nordrhein-Westfalen geklagt, um einen eigenen islamischen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen einführen zu können – und nichts dafür getan, um die Voraussetzungen der Anerkennung zu erfüllen.

Denn es scheitert nicht an den rechtlichen Voraussetzungen. Die sind in Deutschland seit der Weimarer Republik klar geregelt: Es gibt in Deutschland keine Staatskirche, die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährleistet, jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbstständig, Religionsgesellschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den allgemeinen Vorschriften des bürgerlichen Rechtes.

Wesentlich schlauer stellt sich der sogenannte Zentralrat der Muslime an, der vor allem in Talkshows des öffentlich-rechtlichen Fernsehens häufig durch seinen Vorsitzenden Aiman Mazyek vertreten wird. Stärkste Einzelgruppe im „Zentralrat“ ist die „Islamische Gemeinschaft in Deutschland“ (IGD), die der extremistischen Muslimbruderschaft zugeordnet wird. Zentralrat und IDG stehen im Verdacht, erheblich aus dem Ausland finanziert und gesteuert zu werden. Der Zentralrat fällt immer wieder durch die Finanzierung von Prozessen auf, wenn es darum geht, dass Muslimas das vermeintliche Recht auf Tragen eines Kopftuchs in staatlichen Institutionen durchsetzen wollen.

Wie viele islamische Verbandsvertreter wird Aiman Mazyek nicht müde, immer und immer wieder zu betonen, was für eine friedliche Religion der Islam sei. Wesentlich schwerer fällt dem sogenannten Zentralrat, sich zum Grundgesetz zu bekennen. So heißt es in einer „Islamischen Charta“ des Vereins lediglich: „Muslime bejahen die vom Grundgesetz garantierte gewaltenteilige, rechtsstaatliche und demokratische Grundordnung.“ Zu deutsch: Das Grundgesetz in seiner Ganzheit wird nicht bejaht.

Gleiches gilt für die Menschenrechte, die ebenfalls nicht als universell geltend anerkannt werden. Führend tätig ist der sogenannte Zentralrat, wenn es vermeintliche Diskriminierungen zu kritisieren gilt.

Als sich Ende 2017 Protest gegen die Teilnahme des radikalen Berliner Imams Mohamed Matar an der Gedenkveranstaltung für die Terroropfer des Breitscheidplatzes regte, erklärte der „Zentralrat“ prompt, Teile der Berichterstattung „zeichnen ein falsches Bild“ und „tragen nicht zum Dialog und Frieden in der Gesellschaft bei und verletzen die Persönlichkeitsrechte von Herrn Matar“. Kritiker hatten unter anderem ein Foto von Matar veröffentlicht, auf dem er mit der sogenannten „R4bia“-Geste (vier hochgestreckten Fingern) seine Unterstützung der Muslimbruderschaft dokumentierte. Auf Facebook hatte Mohamed Matar zudem seine Sympathie für Hassprediger bekundet, die den Holocaust als „gerechte Strafe Allahs für die Juden“ bezeichnen.

Ditib ließ nach Einmarsch in Syrien für den türkischen „Sieg“ beten

Endgültig verabschiedet von dem Anspruch, es in Deutschland jemals zur anerkannten Religionsgemeinschaft zu bringen, hat sich inzwischen offenbar der türkische Staats-Moscheeverband „Ditib“, der direkt von Erdogans AKP aus Ankara gesteuert und finanziert wird. Nachdem seine Imame für Spitzeldienste gegen vermeintliche politische Gegner auch in NRW eingesetzt wurden, ließ Ditib nach dem türkischen Einmarsch in Syrien in seinen rund 900 deutschen Moscheen für den Sieg beten.

Nicht nur Armin Laschet, auch Volker Beck wünschte sich lange, es gebe in Deutschland eine zentrale Telefonnummer, unter der der Staat mit dem Islam sprechen könnte. Das Problem ist nicht die Nummer, sondern wer an der anderen Seite drangeht.