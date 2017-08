Andreas Pinkwart, neuer Wirtschaftsminister in NRW, über die Digitalisierung, Gründergeist, Studiengebühren und die Zukunft des Autofahrens.

Herr Pinkwart, Sie waren schon mal – von 2005 bis 2010 – Minister in Nordrhein-Westfalen. Danach dann Rektor und Lehrstuhlinhaber an der Leipzig Graduate School of Management. Und nun sind Sie wieder Minister in NRW. Warum der Schritt zurück in die Politik?

Andreas Pinkwart: Der Parteivorsitzende der FDP, Christian Lindner, hat mich gefragt und schnell überzeugt. Politik lebt auch davon, dass sie im Austausch steht mit der Gesellschaft und sich nicht entkoppelt. Da kann auch ein Wechsel sehr nützlich sein. Hinzu kam, dass Christian Lindner es geschafft hat, die Partei wieder so weit nach vorn zu bringen. Das ist ein Glücksfall und für mich eine starke Motivation, diese Entwicklung der Partei nachhaltig mitzugestalten.

Was ist der Unterschied zwischen Schwarz-Gelb damals unter Regierungschef Jürgen Rüttgers und jetzt unter Armin Laschet (beide CDU)?

Pinkwart: Damals war es für alle Beteiligten eine Premiere. Jetzt sind einige dabei, die schon Erfahrung mitbringen. Das gibt ein Stück Normalität und Gelassenheit. Zudem können wir an Themen anknüpfen, die wir damals angestoßen haben – zum Beispiel die Hochschulfreiheit und die Förderung des Start-up-Potenzials aus Hochschulen. Was hier alles möglich ist, sehen wir beispielgebend an der Bergischen Uni Wuppertal als seit Langem führender Gründerhochschule.

Beim Thema Forschung und Entwicklung steht NRW im Vergleich zu anderen Bundesländern schlecht da. Was lässt sich da machen?

Pinkwart: Der Anteil der Ausgaben der Wirtschaft für Forschung und Entwicklung liegt nur bei 1,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Hier müssen wir uns nach vorne arbeiten und das große Potenzial von NRW mit der einzigartigen Mischung aus exzellenten Forschungseinrichtungen, Dax-Unternehmen, Hidden Champions und innovativen Mittelständlern stärker entwickeln. Das Gründerzentrum „bizeps“ an der Bergischen Universität Wuppertal ist dafür ein gutes Beispiel als regionales Kompetenznetzwerk für Gründer aus Hochschulen.

Ein Schwerpunkt Ihrer Aufgabe wird sein, die Digitalisierung im Land voranzutreiben. Bevor Sie dazu etwas sagen: Wie ist Ihr ganz grundsätzlicher Blick auf Chancen und Risiken – wird das Arbeitsplätze kosten, oder bietet das verbesserte Arbeitsmarktaussichten?

Pinkwart: Im Ergebnis können wir uns an dem orientieren, was die Industrielle Revolution und auch die erste informationelle Revolution uns gezeigt haben. Zwar wird es kurz- und mittelfristige Anpassungsprozesse geben. Aber vor Beginn der Industriellen Revolution vor 200 Jahren waren die Menschen zu 99 Prozent in der Landwirtschaft tätig. Heute ist es noch ein Prozent, wir werden trotzdem satt und die übrigen 99 Prozent haben Arbeitsplätze in anderen Branchen. Auch bei der Automatisierung vor 30 Jahren gab es Bedenken in Richtung Arbeitsplatzverluste. Heute haben wir beinahe Vollbeschäftigung. Dabei ist es wichtig, dass NRW noch eine funktionierende Industrielandschaft hat, um die herum moderne und spannende Arbeitsplätze entstanden sind. Das im Zuge der digitalen Revolution zusammen zu denken, ist die Herausforderung. Dafür haben wir in NRW gute Voraussetzungen, weil die gesamte Wertschöpfungskette noch vor Ort ist.