Berlin (dpa) - Jürgen Nissen hat genug von den kleinen Fischen, an die großen will er ran. An diejenigen, die Menschen wie eine Ware hier an die deutsch-dänische Grenze verfrachten lassen: in Transportern, in Autos, in Wohnmobilen, einmal sogar in einem Krankenwagen. Meist sind die Fahrzeuge randvoll gefüllt. Ziel: Dänemark. Bundespolizist Jürgen Nissen kann wenig dagegen tun.

Er kann sich zwar mit seinen Kollegen auf die Lauer legen, Fahrzeuge anhalten, die Fahrer rausziehen, noch bevor sie die Grenze Richtung Norden überwinden. Er kann sie verhören, Telefone überwachen, Puzzleteile zusammensetzen. Doch dann stößt Nissen oft an andere Grenzen. Denn die, die die Schlepper dirigieren, sind oft unerreichbar weit weg: die Drahtzieher im Schleusergeschäft.

Not und Leid von Millionen Menschen in Armutsregionen und Kriegsgebieten schüren eine globale Nachfrage: Menschenschmuggel ist ein Milliardengeschäft. «Es gab nie einen größeren Markt für die Schlepperei als in den vergangenen zwei Jahren», sagt Robert Crepinko, Chef des Anti-Schleuser-Büros der Polizeibehörde Europol. Zwar habe das Geschäft in Europa nach 2015 insgesamt an Volumen eingebüßt durch Zäune, Wachhunde und Grenzpolizisten. Dennoch seien gerade deshalb die Dienste der Schleuser gefragter denn je. Auf dem Weg nach Europa bedienen sich neun von zehn Flüchtlingen krimineller Hilfe, berichtet Europol.

TRANSPORTE IN TANKWAGEN

Besonders die lebensgefährlichen «Containerschleusungen» nehmen, wie Sicherheitsbehörden berichten, wieder zu - Transporte in umgebauten Tankbehältern, in Kühllastern und Zugwaggons. Knapp 17 500 Verdächtige haben die Ermittler in Europa 2016 identifiziert, 24 Prozent mehr als im Vorjahr. «Es wurde nie mehr Energie in den Kampf gegen Schleuser gesteckt als heute», sagt Crepinko.

Polizisten und Staatsanwälte kämpfen einen mühsamen, oft aussichtslos scheinenden Kampf gegen die Schleuser. Allzu oft scheitern sie an den Grenzen, die ihre Gegner durchlöchern. Den starren Bürokratien der Sicherheits- und Justizbehörden stehen anpassungsfähige, flexible Netzwerke gegenüber. Es gibt kaum feste Strukturen im Schleusergeschäft, sondern meist kleinere Zellen und flache Hierarchien.

Die Schleuser arbeiten in losen Netzwerken, splitten sich auf und formieren sich neu. Die Zellen bestehen aus Organisatoren, Logistikern, Passfälschern, Fahrern. Wegen der hohen Nachfrage kommen sich die Kriminellen kaum ins Gehege, sondern schanzen sich noch Aufträge zu. Wird eine Gruppe gefasst, bilden sich zwei neue.

BEI DER BUNDESPOLIZEI IN FLENSBURG

Jürgen Nissen kämpft diesen Kampf schon sein halbes Leben lang. Der 54-Jährige leitet das Team der Schleuserermittler in Flensburg, er ist zuständig für Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. In den 90er Jahren waren es die Palästinenser, die hier durchreisen wollten gen Norden, erzählt er. Ihnen folgten Menschen aus China, aus Eritrea. Nun sind es Syrer und Iraker, die dem Krieg entfliehen und ein besseres Leben suchen.