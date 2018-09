Eine Kurznachricht auf Twitter macht die Kinderarmut Deutschland konkret. Der grundsätzliche Ruf nach einem Systemwechsel wird laut.

Düsseldorf. 4,4 Millionen Kinder in Deutschland sind von Armut betroffen. Das beklagt der Kinderschutzbund. Vor allem Kinder von Alleinerziehenden laufen Gefahr, vom sozialen Leben abgekoppelt zu werden. Das belegt die Bertelsmann-Stiftung in einer aktuellen Studie.

Alarmrufe wie diese gibt es immer wieder. Doch Zahlen, Studien oder Appelle bleiben abstrakt. Begreifbar werden sei erst, wenn es konkret wird. Wie in dem Fall einer Nachwuchspolitikerin der Grünen Jugend Unna, die mit wenigen Worten auf Twitter auf große Resonanz stieß. Der Tweet der 17-jährigen Sarah Heinrich vom 21. August: „Hartz 4 ist der größte Scheiss. Als Kind von ALG2 Empfänger*innen, darf man für nicht mehr als 100 Euro im Monat arbeiten, alles darüber wird zu 80% abgezogen. Kann mir jemand erklären, wie man sich einen Auszug leisten soll, wenn man nichts zurück legen kann?“

Von den im Job verdienten 200 Euro bleiben am Ende nur 120 übrig

Damit traf sie einen Nerv. In diversen Interviews und einem von ihr geschriebenen Gastbeitrag für das Online-Magazin Vice erklärte die junge Frau die Situation, die für Kinder, die in finanziell gesicherten Elternhäusern aufwachsen, wie der Blick in eine andere Gesellschaft anmuten muss. Die Tochter einer Hartz-IV-Empfängerin will nächstes Jahr ihr Abi machen und würde sich gern Geld für die Zeit danach auf die Seite legen. „Doch alles, was ich im Monat über 100 Euro verdiene, wird zu 80 Prozent auf den Hartz-IV-Satz unserer Bedarfsgemeinschaft angerechnet. Das Amt zahlt dann also weniger für uns, weil ich einen Teil des Geldes einbringe, das uns laut Amt zusteht“, schreibt Heinrich.

Sie bezieht sich da auf den § 11 b Sozialgesetzbuch II, wonach Kindern von Empfängern von Arbeitslosengeld II oft nicht viel vom verdienten Geld verbleibt. Bei Überschreitung der anrechnungsfreien 100 Euro werden den Eltern 80 Prozent von der überschrittenen Summe abgezogen. Verdient das Kind im Monat 200 Euro, bleiben davon bloß 120 Euro. Und so beklagt Sarah Heinrich: „Wenn ein Kind von Hartz-IV-Empfängern sich entscheidet, es anders zu machen als seine Eltern, die es vielleicht nicht konnten, vielleicht nicht wollten, dann werden sie dafür abgestraft.“

Die Folgen einer einzelnen Vorschrift werfen ein Schlaglicht auf das, was Kritiker generell als Schieflage ansehen. Sie verlangen eine Veränderung des Systems. So fordert die Bertelsmann-Stiftung, die jüngst ihre Studie zur Kinderarmut veröffentlichte: Die Existenzsicherung von Kindern muss grundlegend überdacht werden. Egal in welcher sozialen und finanziellen Situation ihre Eltern leben, müsse Kindern das zur Verfügung stehen, was sie in ihrem jeweiligen Alter für ein gutes Leben und Teilhabe brauchen. Gefordert wird ein „Teilhabegeld“ als neue, steuerfinanzierte Leistung für Kinder und Jugendliche. Dies soll einige bisherige Leistungen (zum Beispiel Kindergeld, SGB-II-Regelsätze für Kinder) ersetzen. Mit steigendem Einkommen der Eltern soll die Förderung abgeschmolzen werden, um arme Kinder und Jugendliche gezielt zu unterstützen.