zu Guttenberg: Alles in allem geht es unseren Wäldern ökologisch so gut wie nie. Aber wir müssen uns halt rüsten, um mit den neuen Herausforderungen umgehen zu können.

zu Guttenberg: Ganz gravierende für betroffenen Waldeigentümer. Für viele ist von heute auf morgen ein Baumbestand weggebrochen, in den über Generationen hinweg investiert wurde. Man kann sich gegen solche Wetterkapriolen auch nicht wirklich schützen. Selbstverständlich müssen wir unsere Wälder vitaler und klimaresistenter machen. Aber gegen extreme Stürme hilft kein Mischwald, keine größere Palette an Baumarten. Da hilft gar nichts.

Berlin. Dem deutschen Wald geht es ökologisch zwar so gut wie nie, dennoch macht ihm der Klimawandel zunehmend zu schaffen. Anlässlich der in Bonn beginnenden Weltklimakonferenz fordert Philipp zu Guttenberg, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzer (AGDW), im Gespräch mit unserer Redaktion effektive Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimaveränderungen.

Gehört dazu auch der zunehmende Schädlingsbefall?

zu Guttenberg: Eindeutig ja. Das ist ein immer größer werdendes Problem. Zum Beispiel sind in Brandenburg inzwischen 40.000 Hektar von Schädlingen befallen, darunter alle möglichen Baumarten. Unser Problem ist, dass wir geeignete Waldschutzmaßnahmen kaum noch anwenden können durch immer mehr Auflagen bei den Zulassungen, die wir erfüllen müssen. Wollen wir Schädlinge bekämpfen mit Waldschutzmitteln und Wälder erhalten, oder wollen wir riesige Kahlschläge über Tausende von Hektar – das ist die Frage, vor der wir zunehmend stehen. Wenn wir nicht handeln, gibt es womöglich in ein paar Jahren hierzulande keine Eichen, Eschen oder Erlen mehr.

Welche Schutzmaßnahmen meinen Sie?

zu Guttenberg: Damit meine ich unterschiedlichste Pflanzenschutzmittel. Auch biologische. Alle sind jedoch im Zulassungsverfahren sehr schwierig umzusetzen. Übrigens werden in der Waldwirtschaft lediglich rund 15 Tonnen jährlich an chemischer Schädlingsbekämpfung eingesetzt, das entspricht 0,05 Prozent des gesamten Einsatzes in der Landwirtschaft und im Gartenbau. Das ist so gut wie gar nichts und immer nur als das letzte mögliche Mittel vor dem Totalausfall.