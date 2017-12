Fünf Gründe, warum eine schnelle Regierungsbildung mit der Union derzeit kaum möglich ist.

Berlin. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) der SPD Anfang Oktober bescheinigte, sie sei auf absehbare Zeit nicht regierungsfähig, weshalb man keinen weiteren Gedanken darauf verschwenden solle, lag sie mit ihrer Diagnose richtiger, als ihr Ende Dezember lieb sein kann. Nach dem dreitägigen SPD-Parteitag ist klar: Die Zeit des Parteivorsitzenden Martin Schulz läuft ab. Die Partei wird derzeit nicht geführt, sondern dauerbefragt. Gleichzeitig haben sich die Sondierer ihre Handlungsfreiheit unnötig beschneiden lassen. Große Teile der SPD können sich nicht entscheiden, was ihnen wichtiger ist: ein besseres Gewissen, als SPD auf dem „richtigen“ Standpunkt beharrt zu haben, oder ein besseres Land, in dessen Regierung sie einen Teil ihrer Vorstellungen umsetzen können. Der Reihe nach:

1.) Martin Schulz ist Vorsitzender auf Abruf

Martin Schulz hat in der SPD keine Hausmacht, weder in seinem Heimat-Landesverband NRW noch bei den berüchtigten Berliner „Kreisen“ der Bundestagsfraktion. Er kam ins Amt, weil Sigmar Gabriel ihn vorschlug. Aus eigener Kraft wäre er dort niemals gelandet. In seinem Wiederwahlergebnis von knapp über 80 Prozent drückt sich weniger Zustimmung, sondern vielmehr der Unwille der Partei zum Eingeständnis aus, sich in Schulz komplett geirrt zu haben. Schulz hat seiner Partei am Wochenende versprochen, die Gespräche mit der Union ergebnisoffen zu führen. Das bedeutet: Wenn er nicht als Lügner dastehen will, muss er mit der Union nicht lediglich eine Koalition, sondern auch eine Duldung sondieren. Um es abzukürzen: Die Glaubwürdigkeit des Vorsitzenden Schulz, der kein zweites Mal als Kanzlerkandidat antreten kann, aber ohne Ministeramt in einer neuen Regierung schlicht nichts wäre (außer eben SPD-Vorsitzender), kann unter solchen Voraussetzungen kaum einen Zuwachs erfahren. Die CDU verhandelt mit einem besseren Klassensprecher, der für jede Entscheidung immer erst seine Basis befragen muss.

2.) Mit der CDU wird es keinen „Bätschi“-Bonus geben

In der ihr eigenen Art hat die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles („Bätschi, sag ich da nur! Bätschi, das wird teuer!“) deutlich gemacht, dass zumindest sie die Gespräche mit der CDU für eine Art Jugendherbergsspiel hält, wo man sich gegenseitig mit Waschlappen bewirft oder sich Zahnpasta unter die Türklinke schmiert. So wird es aber nicht kommen: CDU und CSU sind mit einem Wahlprogramm angetreten, bei dem die Parteibasis nicht sonderlich viel mitzusprechen hatte. Das wird so bei der CDU nicht bleiben können, aber zumindest für den Augenblick hat die CDU-Basis nicht die Erfüllung großer Wunschprojekte vor Augen, sondern vor allem die Erwartung, dass das Land ordentlich und stabil regiert werden soll: Innere Sicherheit in den Griff bekommen, Integrations- und Bildungsprobleme lösen, Sozialsysteme stabilisieren, Wohlstand sichern und Digitalisierung meistern. Warum sollte die CDU dafür mit großen Zugeständnissen an die SPD zahlen?