In den vergangenen Tagen haben sich die Minister der neuen Bundesregierung im Bundestag präsentiert. Wie haben sie sich geschlagen, womit sind sie aufgefallen? Eine Bewertung.

Horst Seehofer (CSU), der Drängelnde.

Als harter Hund mit klarer Sprache präsentiert sich der Innen- und Heimatminister. Seehofer verspricht Sicherheit flächendeckend und die Steuerung und Begrenzung der Migration. Seine wichtigsten Vorhaben will er vor der Sommerpause einbringen. Bei so viel Tempo kann man aber leicht ins Stolpern geraten.

Olaf Scholz (SPD), der Prinzipientreue.

Der Finanzminister redet frei. So kommt er weniger als „Scholzomat“ rüber. Er verspricht, an der „schwarzen Null“ festzuhalten. Das freut vor allem die Union. Sein stärkster Satz: „Ein deutscher Finanzminister ist ein deutscher Finanzminister, egal, welches Parteibuch er hat“. Soll heißen: Auch die SPD kann mit Geld umgehen. Man wird sehen.

Peter Altmaier (CDU), der Glückliche.

Der neue Wirtschaftsminister ist froh, dem „Kanzleramts-Keller“ wieder entsprungen zu sein. Flammend sein Plädoyer für die soziale Marktwirtschaft, für die er sogar Anzeichen in Nordkorea entdeckt hat. Und: „Wenn ich ein halbes Jahr im Amt bin, werde ich jede Leitung persönlich kennen und besucht haben.“ Da freut sich die Energiewende.

Heiko Maas (SPD), der Vorsichtige.

Noch hält sich der Außenminister eng an sein Manuskript. Maas ist weniger polternd als sein Vorgänger Sigmar Gabriel. Und er scheut keine Zwischenfragen. Warum die Regierung das türkische Vorgehen in Syrien nicht als völkerrechtswidrig bezeichnet, will eine Abgeordnete wissen. Maas zieht sich diplomatisch aus der Affäre. Er lernt schnell.

Ursula von der Leyen (CDU), die Grundsätzliche.

Sie ist die Mutter der Kompanie, auch wenn die Kompanie mit ihr hadert. Wird’s wichtig, zieht die Verteidigungsministerin die Wörter lang - „kluuug“ und „steeetig“, sagt sie dann. Deutschland müsse „am scharfen Ende Verantwortung übernehmen“, so von der Leyen. Wo immer das auch ist. Die einzige Überraschung in ihrer Rede.

Katarina Barley (SPD), die Resolute.

Andere mögen Gesetzesvorhaben ankündigen, die neue Justizministerin meldet im Bundestag schon Vollzug. Sie tritt kämpferisch auf und hebt hervor, dass sie sich mit dem Internet-Giganten Facebook wegen des jüngsten Datenskandals schon angelegt hat. „David gegen Goliath“ - das ist Barleys Botschaft.

Andreas Scheuer (CSU), der Ungestüme.

Erst der Dank für mehr Geld, dann der Wunsch nach noch mehr Geld. Der neue Verkehrsminister hat viel vor: Tausende Omnibusse will er umrüsten, dazu „Müllwagen, Paketdienste, Krankenwagen, und, und, und“. Das alles für bessere Luft. „Kooperativ im Umgang“ will er sein. Ziemlich viele Ansagen in einer Rede.