Die SPD kann bei den Verhandlungen über eine Große Koalition auf die Zwischenergebnisse der Jamaika-Verhandlungen verweisen. Dadurch setzen die Sozialdemokraten die Union unter Druck.

Berlin. Bei dem beginnenden Pokerspiel zwischen Union und SPD sind die Sozialdemokraten taktisch in der komfortableren Lage. Die Union hat keine Alternative mehr zu einer neuen Großen Koalition – es sei denn, Angela Merkel ginge das Risiko von Neuwahlen oder einer Minderheitsregierung ein. Außerdem haben die Christdemokraten bei den Jamaika-Verhandlungen schon etliche ihrer Karten offengelegt. Die bisher veröffentlichten Papiere aus den fünfwöchigen Sondierungen von Union, FDP und Grünen dürften im Willy-Brandt-Haus sorgfältig ausgewertet werden. Denn alle Kompromisse, die die Union dort eingegangen ist, wird die SPD quasi vorab fordern, ohne Gegenleistung. Etwa das höhere Kindergeld von 25 Euro oder das Versprechen, Rentnern, die lange gearbeitet haben, ein Alterssicherungsniveau oberhalb der Grundsicherung zu verschaffen. Das kommt der SPD-Forderung nach einer „Solidarrente“ ziemlich nahe.

Allerdings braucht die SPD für ihre Basis auch noch echte Trophäen, Punkte also, bei denen die Union über ihren Schatten springen muss. So wie 2013 der Mindestlohn. Hier liegt ein strategisches Problem für die Union: Sie ist in ihrem Wahlprogramm sehr vage geblieben; rote Linien sind kaum erkennbar. Eine Übersicht über die wichtigsten Knackpunkte der Groko:

Rente. Einer der schwierigsten Verhandlungsbereiche. Denn die Sozialdemokraten wollen außer der Solidarrente auch erreichen, dass das Rentenniveau mittelfristig bei 48 Prozent stabilisiert wird. Das soll mit einem Mix aus steigenden Beiträgen und höheren Staatszuschüssen bezahlt werden. Die Union hat den Punkt bisher komplett offengehalten.

Gesundheit. Dieser Bereich ist bei den anstehenden Groko-Verhandlungen viel konfliktträchtiger als bei Jamaika. Die SPD verlangt die Einführung einer Bürgerversicherung. Das wäre die größte denkbare SPD-Trophäe. Die Union hat die Abschaffung der privaten Krankenversicherung aber bisher strikt abgelehnt. Auch die SPD-Forderung, dass die Kassenbeiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern künftig wieder voll paritätisch sein sollen, ist schwierig.

Arbeit. Die SPD muss mindestens das Recht auf Rückkehr von einer Teilzeit auf eine Vollzeitstelle erreichen, sonst wird es an der Basis schwierig. Das war allerdings schon in der letzten großen Koalition vereinbart worden. Das Verbot der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen und das SPD-Modell der Familienarbeitszeit sind weitere Verhandlungspunkte – aber alle prinzipiell kompromissfähig.