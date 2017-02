Anti-Terror-Razzia in ganz Hessen

Berlin. Bei einer Großrazzia gegen die islamistische Szene in Hessen hat die Polizei am Mittwochmorgen mehr als 50 Gebäude durchsucht und einen Verdächtigen festgenommen. Wie das hessische Landeskriminalamt mitteilte, wurden 54 Wohnungen, Geschäftsräume und Moscheen in ganz Hessen durchsucht.

Der festgenommene 36-jährige Tunesier wird demnach verdächtigt, als Anwerber und Schleuser für die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) tätig gewesen zu sein und einen Anschlag in Deutschland geplant zu haben.