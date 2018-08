Unrechtmäßig abgeschobener Afghane auf dem Weg nach Deutschland

Kabul (dpa) - Der zu Unrecht aus Neubrandenburg abgeschobene afghanische Asylbewerber ist auf dem Rückweg nach Deutschland. Der junge Mann flog am Mittwoch von Kabul in die pakistanische Hauptstadt Islamabad und soll am Freitag nach Deutschland kommen, wie der Deutschen Presse-Agentur in Kabul bestätigt wurde. Zuerst hatte der NDR über den Rückflug berichtet.