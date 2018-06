Die neue Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) spricht im Interview über Klimaziele, Kohleausstieg und Strategien.

Berlin. Zum Abschied holt Svenja Schulze (SPD) eine Broschüre aus dem Regal. „Das müssen Sie sich mal angucken“, sagt die neue Umweltministerin recht begeistert. Es geht um technologische Öko-Lösungen aus Deutschland, „green tech“. Im Interview spricht die gebürtige Düsseldorferin (49) über ihre zentralen Aufgaben. Allen voran der Klimaschutz.

Frau Schulze, laut Koalitionsvertrag will Deutschland bis 2030 seinen Kohlendioxidausstoß im Vergleich zu 1990 mehr als halbieren. Wie wollen Sie das schaffen, da bisher die wesentlich weniger ambitionierten Ziele schon verpasst wurden?

Svenja Schulze: Der Unterschied zu früher ist: Jetzt weiß jeder, welchen Beitrag er bis 2030 bringen muss. Früher konnte sich zum Beispiel der Verkehr hinter der Energiewirtschaft verstecken. Das geht jetzt nicht mehr. Außerdem ist der Druck viel größer: Wir haben jetzt verbindliche europäische Ziele. Wenn Deutschland seinen Anteil nicht erfüllt, dann zahlen wir richtig viel Geld.

Wann ist nach Ihrer Meinung Schluss mit Braunkohleförderung und -verstromung in Deutschland?

Schulze: Ich werde der Kommission nicht vorgreifen. Sie wird aufzeigen, wie wir sozialverträglich aus der Kohleverstromung herauskommen. Alle kennen die Ziele.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze ist Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Zuvor war sie in Nordrhein- Westfalen von 2010 bis 2017 Landesministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung. Ihre siebenjährige Amtszeit bleibt mit einem rot-grünen Kernanliegen verbunden: der Abschaffung der Studiengebühren in NRW. 1997 kam die damalige Juso-Vorsitzende der NRW-SPD erstmals als Nachrückerin und damals jüngste Abgeordnete in den Düsseldorfer Landtag. Mit einer Unterbrechung hat die 49-jährige dort insgesamt schon 17 Jahre lang den Wahlkreis Münster vertreten.

Sind die ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen, wenn es überall Widerstände gegen neue Windräder oder Stromleitungen gibt?

Schulze: Wir müssen sehr intensiv für regenerative Energien werben. Die Haltung: Ich will keine Windräder, und Stromleitungen finde ich hässlich, aber der Strom kommt aus der Steckdose, diese Haltung wird nicht funktionieren.

„In den nächsten Jahren werden wir das Verfehlen der Klimaziele im Verkehrsbereich mit Steuergeld bezahlen müssen, indem wir Zertifikate aus anderen EU-Ländern kaufen.“

Svenja Schulze (SPD), Bundesumweltministerin

Während es bei der Energieerzeugung voranging, ist beim Verkehr nichts passiert. Wie kriegt man Tempo in die Verkehrswende?

Schulze: Wir können uns diesen Stillstand künftig nicht mehr leisten. Denn in den nächsten Jahren werden wir das Verfehlen der Klimaziele im Verkehrsbereich mit Steuergeld bezahlen müssen, indem wir Zertifikate aus anderen EU-Ländern kaufen. Ich will dieses Geld lieber in Innovation in Deutschland investieren. Unser Anspruch muss sein, dass wir die technologischen Vorreiter sind. Diese Haltung erwarte ich auch von der Automobilindustrie. Es ist schon skurril: Ich als Bundesumweltministerin muss die Automanager davor warnen, dass sie nicht den Ast absägen, auf dem die Automobilbranche sitzt. Wenn diese hoch bezahlten Manager so weitermachen wie bisher, verschlafen sie die Zukunft. Die Zeche müssen dann mal wieder die Beschäftigten zahlen. Das möchte ich vermeiden.