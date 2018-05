Gerd Landsberg (65), geboren im unterfränkischen Wiesenbronn, studierte Rechts- und Politikwissenschaften in Bonn. Von 1981 bis 1989 arbeitete er als Richter am Landgericht Bonn beziehungsweise im Landesjustizministerium in Düsseldorf. Er arbeitete auch als Referent im Bundesministerium der Justiz. 1991 erfolgte Landsbergs Ernennung zum Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf; ein Jahr später wurde der Jurist zum Beigeordneten des Deutschen Städte- und Gemeindebundes gewählt. Seit dem 1. Januar 1998 leitet er diesen als Hauptgeschäftsführer.