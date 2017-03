Köln (dpa) - Vor dem Hintergrund angespannter deutsch-türkischer Beziehungen wird der türkische Sportminister Akif Cagatay Kilic am Freitagabend zu einer Veranstaltung in Köln erwartet. Das bestätigte ein Sprecher der Kölner Polizei am Donnerstag. Es handele sich um eine private Veranstaltung, die nicht angemeldet werden müsse, sagte der Sprecher.

Die Veranstaltung habe den Titel «Helden unter uns. 15 Juli». Der 15. Juli ist das Datum des gescheiterten Putschversuches in der Türkei. Die Polizei werde die Veranstaltung aber im Auge behalten. Den Auftritt von Kilic hatte das ZDF in einem Tweet gemeldet.

Die geplanten Wahlkampfauftritte türkischer Regierungspolitiker sind in Deutschland höchst umstritten. Die Türken stimmen am 16. April in einem Referendum über das Präsidialsystem ab. Es würde dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan deutlich mehr Macht verleihen und das Parlament schwächen. Am vergangenen Wochenende war der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci in Köln und Leverkusen aufgetreten. Dagegen hatte die Stadt Gaggenau aus Sicherheitsgründen dem türkischen Justizminister Bekir Bozdag einen Auftritt untersagt.