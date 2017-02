Türkischer Haftrichter verhängt Untersuchungshaft gegen Deniz Yücel

Istanbul (dpa) - Nach 13 Tagen Polizeigewahrsam in der Türkei hat ein Haftrichter in Istanbul am Montagabend Untersuchungshaft gegen den deutschen Journalisten Deniz Yücel erlassen. Das berichtete die «Welt», für die Yücel als Türkei-Korrespondent arbeitet.