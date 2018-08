Armin Laschet, Ministerpräsident von NRW, spricht über den Fall Sami A., fehlende Lehrer und darüber, was die Bundesregierung nun anpacken muss. Unsere Redaktion traf Armin Laschet in der Staatskanzlei in Düsseldorf. Unsere Redaktion traf Armin Laschet in der Staatskanzlei in Düsseldorf. Bekommen die Minister Stamp und Reul von Ihnen in diesem Jahr noch eine Weihnachtskarte, Herr Ministerpräsident? Armin Laschet: Ja, beide machen hervorragende Arbeit in ihren Ressorts, das gesamte Kabinett arbeitet eng und vertrauensvoll zusammen. Herbert Reul kämpft seit 14 Monaten engagiert dafür, den Rechtsstaat in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Die Zahl der Polizisten in Ausbildung ist hoch wie nie, und auch das Polizeigesetz wollen wir modernisieren. Man spürt, dass sich bei der Inneren Sicherheit etwas tut. Der Innenminister macht ernst mit dem Ziel einer Null-Toleranz-Politik gegenüber Kriminellen. Auch PKK-Anhänger spüren, dass Nordrhein-Westfalen Demos mit verbotenen Symbolen nicht mehr duldet und die kriminellen Clans in manchen Städten merken, dass ein anderer Wind weht. Und auch bei den Einbrüchen gehen die Zahlen deutlich zurück. Aber man spürt, dass über das Verhältnis von Politik und Justiz doch nochmal neu nachgedacht werden muss. Laschet: Nein, das Verhältnis steht in keiner Weise in Frage. Im Rechtsstaat ist klar, dass die Gerichte das letzte Wort haben und nur an Recht und Gesetz gebunden sind. Dass es aber im Verfahren auch immer unterschiedliche politische und juristische Meinungen, Mindermeinungen und herrschende Meinungen gibt, weiß jeder, der sich mit dem Recht auskennt. Am Ende sind höchstrichterliche Urteile verbindlich für alle. Und an die halten wir uns selbstverständlich – was anderes hat auch Minister Stamp ja nicht gesagt. Kommt Sami A. zurück? Laschet: Das weiß ich nicht. Die Entscheidung des Gerichts ist klar, dass er zurückgeholt werden soll. Das müssen die Ausländerbehörde Bochum und wir mit unseren Mitteln versuchen umzusetzen. Vor allem aber muss die Bundesregierung, die alleine mit Tunesien verhandeln kann, ihre Aktivitäten erhöhen, um eine diplomatische Note zu erhalten, mit der Tunesien bestätigt, was bekannt ist: Sami A. droht keine Folter, er kann sich frei in seinem Heimatland bewegen. Das zieht sich aber gewaltig. Laschet: Die Frage, wie die Sicherheitslage in einem Land ist, wird nach der bisherigen Rechtsprechung prinzipiell vom Auswärtigen Amt beantwortet. Ist ein Land sicher oder nicht? Da sind wir meistens dem Auswärtigen Amt gefolgt. Das heißt zum Beispiel bei Afghanistan heute: Man kann zurückführen, und wir haben für uns entschieden: nur Straftäter. Niemand wird aus der Ausbildung rausgeholt. Tunesien ist ein Musterland des arabischen Frühlings und hat die Anti-Folter-Konventionen unterschrieben. Für die nationale Versöhnung wurden die Akteure in Tunesien 2015 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Das Land ist ein sicheres Herkunftsland. Wir akzeptieren, dass das Gericht das gerne noch einmal in einer Note verbindlich aufgeschrieben hätte.

Annette Ludwig, Ulli Tückmantel und Olaf Kupfer im Gespräch mit Armin Laschet (CDU). Ärgern Sie sich, dass der Fall im Hause Stamp nicht anders bearbeitet wurde? Laschet: Nein, Minister Stamp war damals der festen Überzeugung nach Recht und Gesetz zu handeln. Das Gericht hat insbesondere kritisiert, dass die Abschiebung nicht abgebrochen wurde, als der Entscheid vom Vortag bekannt wurde. Der Minister hat diesen Fehler eingeräumt – betont aber auch: Es ändert sich nichts an der Linie, dass wir Gefährder konsequent mit allen Mitteln abschieben wollen und werden. Aber klar: Jede Entscheidung muss gerichtsfest erfolgen. Auf Rücktrittsforderungen haben Sie nicht reagiert. Laschet: Ich halte die für unangemessen. Es ist eben Teil der Rechtsstaatlichkeit, dass Verwaltungshandeln gerichtlich überprüfbar ist – und dann kommt es eben auch vor, dass ein Gericht eine Entscheidung kassiert. Das ist nie schön, aber zu akzeptieren. Wenn ein Richter dann sagt, die Entscheidung muss korrigiert werden, weil sie nicht richtig war, dann wird sie korrigiert. Minister Stamp ist sehr entschlossen dabei, Kriminelle und Gefährder abzuschieben und ansonsten eine humanitäre Flüchtlingspolitik hochzuhalten. Das ist das Prinzip unserer Regierung. Und an dem Prinzip wird sich nichts ändern. Im Fall Amri haben wir ja gesehen, dass Nichtstun aus Angst vor Verantwortungsübernahme zu Terror führt und hinterher alle gesagt haben: Wie konnte der überhaupt noch im Land sein? Der Grat zur Entscheidung ist schmal. Haben Sie im Fall von Thyssenkrupp noch Vertrauen, dass die Stiftungsvorsitzende alles im Griff hat? Laschet: Ja, sie und die gesamte Stiftung steht für den Zusammenhalt und die industriepolitische Ausrichtung von ThyssenKrupp. Mich verwundert, was da in letzter Zeit herumgeredet wurde. Und der Rückzug des Aufsichtsratsvorsitzenden hat die Lage auch nicht einfacher gemacht. Ich habe das Vertrauen in die Stiftung, den jetzt anstehenden Prozess zu gestalten. Und ich habe gesehen, mit welcher Kompetenz im Arbeitnehmerfeld gearbeitet wird. Der jetzt amtierende Betriebsratsvorsitzende Grolms von der Arbeitnehmerseite kennt die Umstrukturierungserfordernisse und hat da sehr klare Vorstellungen. An dem Beispiel hat sich mal gezeigt, wie bewährt die Mitbestimmung ist. Der Satz von Herrn Grolms ,Wir Arbeitnehmer sind immer noch da, auch wenn die Führung von Bord geht´ macht klar, wie verantwortlich sich die Arbeitnehmerschaft und die Gewerkschaft sich dem Standort gegenüber zeigt. Das hätte ich mir auch von anderen gewünscht.

Muss das Land noch mehr tun, um die Zerschlagung zu verhindern? Laschet: Mir ist es wichtig, dass ich mit allen Beteiligten ins Gespräch komme: mit den Finanzinvestoren Elliott und Cevian, mit der Stiftung, mit den Gewerkschaften. Jeder muss seine Erwartungen benennen. Dass Thyssenkrupp wettbewerbsfähiger werden muss, ist unstrittig. Ich habe versucht, in einer Phase, in der alle Verantwortlichen gegangen sind, kein Vakuum der Führungslosigkeit entstehen zu lassen und habe meine Aufgabe wahrgenommen, alle verbliebenen Akteure zusammen zu bringen. Auf Dauer muss sich die Politik wieder zurückziehen. Wenn ein neuer Aufsichtsratschef und ein neuer Vorstandsvorsitzender gefunden ist, müssen die eine industrielle Zukunft sichern. Im Klinikstreit wurden Sie von 50 Ärzten aufgerufen, sich einzumischen. Laschet: Ich verstehe beide Seiten. Aber das Ganze findet jetzt in einem Arbeitsstreit statt, in dem sich die Politik nicht auf eine Seite schlagen darf. Das Streikrecht ist ein Urrecht im Tarifkonflikt. Ich habe über Minister Laumann sichern lassen, dass jeder, der lebensnotwendige Operationen braucht, die durch andere Kliniken erhält. Und wir haben intensiv versucht, von uns aus anzubieten, wie man die verfahrene Situation auflösen kann. Jetzt beginnt eine Moderation, die wir mit angeregt haben. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Der Lehrermangel macht die Gewerkschaften nervös. Herr Behlau vom VBE formulierte jüngst in dieser Zeitung, Ministerpräsident Laschet müsse sich persönlich verantwortlich erklären. Laschet: Dass jetzt der neue Ministerpräsident für die im Jahr 2013 kein Studium begonnen haben den potentiellen Lehramtskandidaten verantwortlich sein soll und er plötzlich rot-grüne Versäumnisse 5 Jahre später wegzaubern soll, kann auch der VBE nicht meinen. Die Schulministerin und die Wissenschaftsministerin beseitigen jetzt rotgrüne Altlasten. Dies ist keine Frage des Geldes. Wir haben Geld für jeden Lehrer, der eingestellt werden muss, bereitgestellt. Man hat in der Vergangenheit einfach zu wenige ausgebildet, und deshalb suchen wir jetzt nach neuen Wegen mit Quereinstiegen. Aber bei uns ganz klar mit hoher Qualität. Es gibt Länder, die stellen jeden ein, ohne jede pädagogische Qualifikation. Das machen wir nicht. Die Schulministerin hat stattdessen eine Kampagne gestartet, mit der um Lehrkräfte geworben wird und das Studium beworben wird. Experten sagen seit Jahren, die Gehaltsunterschiede zwischen Grundschullehrern und Gymnasiallehrern spielen eine Rolle. Muss das nicht endlich angeglichen werden?

Laschet: Die Frage ist berechtigt. Wir arbeiten an einer gerechteren Besoldung. Wer gleich lang studiert und einen vergleichbaren Abschluss hat, muss am Ende auch ähnlich bezahlt werden. Das Problem ist erkannt, und wir arbeiten jetzt an Konzepten in Absprache mit unseren Nachbarbundesländern, damit es nicht zu einem neuen Gefälle kommt. Welche Zeitschiene haben Sie im Blick? Laschet: Auch dieses Thema hat Rotgrün jahrelang verschleppt. Wir packen es jetzt an. Das geht aber leider nicht von heute auf morgen. Sie haben bei der Ruhrtriennale nach Antisemitismusvorwürfen ihre Teilnahme an der Premiere sehr offensiv abgesagt. War das auch Ihrer Israel-Reise Anfang September geschuldet? Laschet: Nein, es geht hier für mich um Prinzipien, für die ich seit frühester Jugend eintrete. Ich war immer sehr engagiert, im christlichen-jüdischen Dialog, im Verhältnis zu Israel und beim Thema Antisemitismus. Man kann Israels Politik kritisieren, die Debatte gibt es ja selbst in Israel. Aber die BDS-Kampagne, mit ihrer Aufforderung, Israelische Produkte nicht zu kaufen und jüdische Künstler zu boykottieren, ist inakzeptabel. Der Bundestag hat einstimmig in großem Konsens beschlossen, gegen den BDS vorzugehen, der letztlich das Existenzrecht Israels in Frage stellt. Und diese Sensibilität habe ich bei der Intendantin der Ruhrtriennale nicht festgestellt. Deshalb habe ich meine Teilnahme abgesagt. Kritiker sagen, die Bezirksregierung Düsseldorf habe in Sachen Fahrverboten nicht anders entscheiden können, weil Sie das vorgegeben haben. Laschet: Das Bundesverwaltungsgericht hat klar vorgegeben, dass das deutsche Recht kein Dieselfahrverbot kennt, man aber unter Rückgriff auf das europäische Recht unter dem strengen Verbot der Verhältnismäßigkeit streckenbezogen Fahrverbote prüfen kann. Die Bezirksregierung hat nun in ihrem Luftreinhalteplan für Düsseldorf Szenarien gezeigt, wie es gelingen kann, die Qualität der Luft deutlich zu verbessern. Sie hat sich die Mühe gemacht, in dem Plan 65 Punkte zu benennen, die die Stickoxidbelastung verringern. Wenn wir die umsetzen, bin ich optimistisch, dass ein Fahrverbot nicht mehr notwendig ist. Parallel geht die Umweltministerin die Stickstoffbelastung durch Schiffe auf dem Rhein an, die ganz erheblich die Lage in Düsseldorf und anderen Rheinstädten verschärft. Zur Abholzung des Hambacher Forstes. Halten Sie der Bevölkerung noch für vermittelbar, dass eine Technologie, die an ihr Ende kommt, jetzt dieses Opfer noch fordert?

Laschet: Ich kenne niemanden, der sagt: Wir müssen 2019 komplett aus der Braunkohle ausgestiegen sein. Die rot-grüne Vorgängerregierung hat 2016 bei der Leitentscheidung die rechtlichen Voraussetzungen für das Abholzen des Hambacher Forst geschaffen. Durch dieses Waldstück führte bis vor kurzem die A 4 mit hunderttausenden Autos und LKW. Gegen die rotgrüne Entscheidung wurde geklagt. Jetzt ist die Entscheidung rechtskräftig. Jeder Baum, der da fällt, ist einer, den die Grünen mitbeschlossen haben. Und wenn Rot-Grün heute noch regieren würde, würde es genauso ablaufen. Deshalb hat der Hambacher Forst nicht zu tun mit möglichen Berliner Entscheidungen zu einem früheren Ende der Braunkohle vor 2045. Was sind die nächsten Schwerpunkte Ihres Regierungshandelns? Laschet: Der große Schwerpunkt vor uns ist die Ruhrkonferenz. Wir werden am 21. Dezember die letzte Steinkohlezeche nach über 200 Jahren industriellem Bergbau schließen. Das wird für viele ein trauriger Moment, wenn das Steigerlied zum letzten Mal erklingt und die letzte Kohle an den Bundespräsidenten übergeben wird. Wir müssen nach vorne schauen. Deshalb wird das Landeskabinett in wenigen Tagen beim NRW-Tag in Essen die Grundstruktur der Ruhrkonferenz beschließen. Es wird ein Tandem geben mit jedem Minister und Persönlichkeiten aus der Region, wo man zusammen überlegt, wie man Fläche für Entwicklung bereitstellt, Existenzgründungen ermöglicht, Bildungsaufstiegschancen schafft, Sicherheit verbessert, Mobilität erleichtert und vieles mehr. Jeder Minister macht da mit. Kürzlich gab es ein Ranking der Ministerpräsidenten, sie lagen – höflich formuliert – im Mittelfeld. Was läuft da falsch? Laschet: Gradmesser für mich ist, dass ich unser Land voran bringen will und den Menschen hier das Leben besser und einfacher mache. Mein Ziel ist die Wiederwahl unserer Regierung, und nicht kurzfristig nach 14 Monaten in irgendeinem Persönlichkeitsranking vorne zu stehen. Ansonsten sind da ja viele vorne, die schon lange regieren, wie Winfried Kretschmann, der schon lange gut regiert. Was kann man von Kretschmann lernen? Laschet: Ich schätze ihn sehr: klare Sprache, er ist bodenständig geblieben, sagt für die Grünen Ungewöhnliches auch mal Richtung Berlin. Und wenn man sich erhält, unabhängig zu sein und die eigenen Landesinteressen vertritt und Menschen unterschiedlicher Richtung zusammenbringt, dann ist das etwas, was Menschen schätzen. Frau Kramp-Karrenbauer hat unlängst erzählt, dass die Fraktionsgemeinschaft CDU/CSU wirklich unmittelbar vor dem Bruch stand. Bestätigen Sie das?

Laschet: Ja. Das haben ja alle gespürt, dass es eine ernste Lage war. Aber es war auch ein Selbstvergewisserungsprozess für die CDU, die heute geschlossener ist, als vor einem halben Jahr. Jetzt ist klar, dass wir das offene Europa erhalten, dass wir keine unabgestimmten Grenzschließungen und Zurückweisungen zu Lasten der Nachbarn machen, dass es keine konservative Revolution gibt. Alles das, was jetzt klar ist, zeigt, dass die CDU für die Breite einer Volkspartei steht. Gott sei Dank also, dass es den Treiber CSU gibt? Laschet: Auch für die CSU ist es gut, dass es die CDU gibt. Diese Klarheit und unser Kurshalten helfen auch der CSU bei der Landtagswahl in Bayern. Wer die absolute Mehrheit erreichen will, muss möglichst viele Menschen gewinnen. Dass Markus Söder auf bestimmte polarisierende Begriffe verzichten will, begrüße ich sehr. Die Themen des Normalbürgers sind hinter dieser Flüchtlingsdiskussion völlig verloren gegangen. Entsteht da eine Schieflage, die Deutschlands Entwicklung schadet? Laschet: Das ist so. Allein diese vier Wochen des Streits habe viel Kraft absorbiert, indem man nur über dieses eine Thema gesprochen hat. Dies hat uns Zeit genommen, über die Fragen zu sprechen, die die Menschen wirklich interessieren. Damit ist jetzt Schluss. Das war keine kluge Strategie. Es ist eine wichtige Frage, aber wenn ich Menschen vor Ort treffe, fragen sie nach Pflege, Rente, Digitalisierung, Bildung, innerer Sicherheit oder haben Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Da muss die Bundesregierung jetzt endlich einfach mal liefern und Dinge konkret beschließen, die ja im Koalitionsvertrag stehen. In der CDU melden sich immer mehr Gruppen zu Wort wie die Werte-Union, die Union der Mitte und andere. Was passiert da? Laschet: Da passiert gar nichts. Die ganze Geschichte der deutschen CDU war immer eine, in der man sich gegen die Unterteilung in Flügel gerichtet hat, anders als bei der SPD oder den Grünen. Wir haben soziologische Gruppen wie etwa die Frauen-Union, die Junge Union, die Senioren-Union, die Mittelstandsvereinigung oder die Arbeitnehmerschaft. Das muss erhalten bleiben. Es gibt keine neuen Organisationsformen, für niemanden, das ist beschlossen. Die Union der Mitte hat das auch gar nicht beantragt. Das ist eine Twitter-Gemeinschaft, in der man gemeinsam für einige Prinzipien eintritt. Den bewährten Ausgleich einer Volkspartei macht man in den Kreisverbänden, aber nicht in Sondergruppen.