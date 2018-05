Anzeige

Meinung

VW-Skandal: Geht es Winterkorn wirklich an den Kragen?

Unstrittig ist, dass VW in rund elf Millionen Autos Betrugssoftware eingebaut hat. Martin Winterkorn, damals an der Spitze des Konzerns, will davon nichts gewusst haben. Glaubhaft war das nie. Ein Kommentar von Rolf Eckers. mehr