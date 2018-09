Gewählt werden Schöffen in einem zweistufigen Verfahren. Zunächst stellt jede Gemeinde eine Vorschlagsliste auf, über die der Rat abstimmt. Aufgenommen in die Liste ist, wer mindestens zwei Drittel der Stimmen der anwesenden Mitglieder des Rates erhält. Diese Liste geht dann an das Amtsgericht, wo ein Richter, ein Verwaltungsbeamter und sieben kommunale Vertrauenspersonen die Schöffen wählen. Zum 1. Januar 2019 werden Tausende Schöffenstellen in NRW für die folgenden fünf Jahre neu besetzt. Ausschluss Als Schöffe kommt nicht in Frage, wer wegen einer Vorsatztat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt ist. Ein Schöffe kann auch im Nachhinein seines Amtes enthoben werden.