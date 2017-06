Auf einem Sonderparteitag in Dortmund beschließt die SPD ihr Programm für die Bundestagswahl. WZ-Chefredakteur Ulli Tückmantel berichtet im Live-Twitter.

Dortmund. An diesem Sonntag trifft sich die SPD in Dortmund zum Parteitag, um ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl zu beschließen. Mit Spannung wird die Rede von Kanzlerkandidat und Parteichef Martin Schulz erwartet, denn nach anfänglichem Höhenflug befindet sich die SPD in den Umfragen wieder im Keller. WZ-Chefredakteur Ulli Tückmantel alias @Tueckmantel_WZ berichtet im Live-Twitter von der Veranstaltung, die um 10 Uhr beginnt. Hier können Sie seine Tweets verfolgen.