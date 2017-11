Berlin (dpa) - Die SPD ringt bei der Frage einer Neuauflage einer großen Koalition um einen einheitlichen Kurs. Der Vize-Chef der Bundestagsfraktion, Karl Lauterbach, hält Schwarz-Rot für möglich.

«Wir werden, wenn überhaupt nichts anderes geht, auch noch mal über eine große Koalition nachdenken müssen», sagte der Politiker vom linken Parteiflügel heute im ZDF.

Dann müsse aber mit der CDU vor allem über soziale Themen gesprochen werden. Am Nachmittag wurde SPD-Chef Martin Schulz zu einem Gespräch bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. Die Union verkündet bereits, die Türen für die SPD stünden offen.

Steinmeier dürfte seinen Parteifreund Schulz an die staatspolitische Verantwortung der Sozialdemokraten erinnern. Die SPD hatte unmittelbar nach ihrem Absturz bei der Bundestagswahl auf 20,5 Prozent eine große Koalition ausgeschlossen und dies Anfang der Woche bekräftigt. Seitdem ist in der Partei aber eine heftige Debatte entbrannt, die auch dem Vorsitzenden Schulz gefährlich werden könnte.

In SPD-Kreisen wird davon ausgegangen, dass Steinmeier Schulz die Botschaft an die Genossen mit auf den Weg gibt, dass trotz des Scheiterns der Jamaika-Verhandlungen Neuwahlen nicht im Interesse des Landes seien. Nach dem Termin in Schloss Bellevue wird Schulz am späten Nachmittag die engere Parteiführung bei einer Sitzung im Willy-Brandt-Haus über die Unterredung mit Steinmeier unterrichten.

Mit raschen Festlegungen werde dabei nach derzeitigem Stand nicht gerechnet, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus SPD-Kreisen. Die Sozialdemokraten müssten in Ruhe alle Optionen bewerten, die auf dem Tisch lägen. Vor allem müsse aus der Führung das Signal an die aufgewühlte Partei ausgesendet werden, dass es einen geordneten Prozess ohne Vorfestlegungen gebe. Am 7. Dezember beginnt in Berlin der dreitägige Bundesparteitag der Sozialdemokraten, wo auch die Führungsmannschaft neu gewählt wird.

Hamburgs Regierungschef, Parteivize und Schulz-Rivale Olaf Scholz ließ sich am Mittwochabend in der ZDF-Sendung «Markus Lanz» nicht in die Karten gucken: «Man kann sich darauf verlassen, dass die SPD verantwortlich mit der Situation umgehen wird.» Auf die Frage, ob er schon darüber nachgedacht habe, Parteivorsitzender zu werden, antwortete Scholz: «Ich glaube, es ist wichtiger darüber zu reden, was anliegt.» Auch Neuwahlen sind für ihn unverändert eine Option: «Es wäre falsch zu sagen, dass das keine Möglichkeit ist.»