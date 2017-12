Die SPD begibt sich beim Bundesparteitag auf Selbstfindungskurs. WZ-Chefredakteur Ulli Tückmantel alias @Tueckmantel_WZ berichtet live auf Twitter.

Berlin. Vor dem SPD-Parteitag brachten sich Befürworter und Gegner einer Regierungsbeteiligung in Stellung: Die einen sehen die Existenz der Partei in Gefahr, die anderen rufen zu Verantwortungsbewusstsein auf. Der Ausgang der Debatte ist ungewiss. Auch sonst begibt sich die Partei im Mehr-Tages-Marathon auf Selbstfindungskurs.