Martin Schulz wird als Parteichef wiedergewählt, Lars Klingbeil soll als neuer Generalsekretär in den nächsten Jahren einen „Prozess der grundlegenden Erneuerung“ der SPD organisieren und mit großer Mehrheit stimmt die SPD für ergebnisoffene Gespräche mit der Union. Dieses und was sonst noch geschah auf dem SPD-Parteitag gibt es in der Chronik zum Nachlesen.

Kommentar