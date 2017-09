Während deutschlandweit alle Wahlanalysen ergeben, dass die CDU vor allem dort die AfD stark machte, wo sie sich nicht klar zu Merkels Flüchtlingspolitik bekannte, flüchtete Wahlverlierer Seehofer sich gestern als erstes in die Forderung nach einem „klaren Kurs Mitte rechts für die Zukunft“ und anschließend in die Drohung, die Union mit der CDU zu verlassen. Es macht Seehofer offenbar auch nicht stutzig, dass außer ihm nur der bayerische AfD-Landeschef Petr Bystron verkündet, bayernweite Verluste der CSU seien die „Strafe für die Unterstützung der Merkel-Politik“.

München. Eigentlich müsste in Mauth (2300 Einwohner, Landkreis Freyung-Grafenau, Niederbayern) nach CSU-Vorstellung die Welt in Ordnung sein. Über viele Jahre war hier das ZDF-„Forsthaus Falkenau“ beheimatet. Im 2014 gewählten Gemeinderat von Bürgermeister Ernst Kandlbinder (CSU) sitzen zehn CSU-Mitglieder; vier weitere gehören SPD und Freien Wählern an.

Was Seehofer und seine Anhänger aber offenbar komplett vergessen haben, ist Strauß klare Lager-Strategie, mit der er in den 80er Jahren die rechtsradikalen „Republikaner“ abwehrte: Keine demokratisch legitimierte Partei rechts der Union – und damit klare Ausgrenzung aus dem eigenen Lager.

Im CSU-eigenen „Bayernkurier“ behauptete Horst Seehofer gar, es habe keinen Anlass gegeben, dieses Wahlergebnis anzunehmen und wies Kritik an seiner „Schaukelpolitik“ gegenüber der Bundeskanzlerin zurück: „Das verstehe ich überhaupt nicht. Hätten wir neben der Auseinandersetzung mit den Konkurrenten auch noch eine Auseinandersetzung zwischen CDU und CSU führen sollen?“ Fakt ist: Genau das hat Seehofer immer wieder getan.

Sein intimster Parteifeind, der bayerische Finanzminister Markus Söder, den Seehofer um offenbar jeden Preis als seinen Nachfolger verhindern will, nutzte die Plattform des Parteiblatts, um einen Eimer Schmerzen in die offene Wunde der Niederlage zu kippen: „Wir müssen jetzt sehr aufpassen, dass die AfD nicht das wird, was die Linkspartei für die SPD ist: eine dauerhafte strukturelle Veränderung der Parteienlandschaft“, so Söder. Das Wahlergebnis verändere Bayern und die CSU, erklärte Söder, denn: „Wir sind leider jetzt auch die kleinste Partei im Deutschen Bundestag.“

„Süddeutsche“ sieht Horst Seehofer bereits „vor dem Sturz“

Während die überwiegend in Bayern verbreitete „Süddeutsche Zeitung“ zumindest im Kommentar „Seehofer vor dem Sturz“ sieht, sprang ihm der JU-Landesvorsitzende Hans Reichhart (35) bei und erklärte, „ohne eine Obergrenze, die auch Obergrenze heißt, brauchen wir nicht aus Berlin zurückzukehren“, notfalls müsse die Partei den Gang in die Opposition antreten, und wenn es noch schlimmer komme, „dann muss es eben Neuwahlen geben“. Jedenfalls: Die von Kanzlerin Angela Merkel vollzogene Positionierung der Union zur politischen Mitte sei gescheitert. Richtig ist das Gegenteil: Die Werte der Kanzlerin liegen vor der CDU.

Die AfD schnitt am schlechtesten ab, wo die CDU sich am klarsten zu Merkel bekannte (und gewann). Der frühere Münsteraner CDU-Bundestagsabgeordnete Ruprecht Polenz hielt bei „Facebook“ fest: „Die Union verliert dort, wo sie sich am stärksten von Merkels Politik distanziert hat, am meisten: In Bayern und im Osten.“ In Münster kam die AfD dagegen nicht einmal auf fünf Prozent. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kommentierte bei Twitter: „Stolz auf unser Münsterland. Historisch immer schon immun gegen Rechts. #offenegesellschaft #christlichewerte“.